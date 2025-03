Preocupan los desaparecidos por el temporal de Bahía Blanca: el pedido desesperado de una madre en Regina

Pasó casi una semana desde que un fuerte temporal azotó a Bahía Blanca y dejó la ciudad en ruinas. Por el hecho se registraron 16 muertos confirmados por las autoridades y muchos desaparecidos, algunos de ellos aún no fueron hallados. Desde Villa Regina se viralizó el pedido desesperado de una madre que asegura, perdió comunicación con su hijo el jueves previo a las inundaciones.

En Bahía Blanca la situación es de tristeza absoluta, mientras los ciudadanos intentan recuperarse, los equipos operativos se dividen para habilitar las calles, auxiliar a los vecinos de los lugares más críticos y rastrillar la zona para localizar a las personas denunciadas como desaparecidas.

Si bien la búsqueda de las hermanas Hecker captó la atención del país, muchos vecinos aseguraron que hay más personas que no fueron halladas ni en los centros de evacuados por lo cual están desesperados.

En este sentido se viralizó el mensaje de una madre que desde Villa Regina, pidió ayuda para encontrar a su hijo Roberto Alarcón que fue visto por última vez el jueves previo al temporal de Bahía Blanca. Según la información difundida en redes sociales el hombre estaba viviendo y trabajando en un geriátrico en Cerri, una de las zonas más afectadas por las inundaciones.

Roberto Alarcón, desaparecido en Villa Regina.

Una tía de Roberto Alarcón contó que no tienen información sobre él y no se han logrado comunicar por ningún medio, además aseguró que su nombre no figura entre los evacuados. Solicitan que ante cualquier información se comuniquen al 2984582223.

Más desaparecidos en el temporal de Bahía Blanca: la lista de nombres y el pedido de familiares

Debido a la angustiante situación los familiares de los desaparecidos y algunos vecinos crearon un grupo en la red social Facebook llamado: FALLECIDOS Y DESAPARECIDOS EN BAHIA BLANCA TEMPORAL 07/03/25.

En el grupo los usuarios van actualizando información sobre los centros de evacuados, los nombres de los fallecidos y difunden los nombres de las personas que aún son buscadas.

Algunos de los nombres que figuran entre los desaparecidos son:

Mariela Menna

Pilar y Delfina Hecker, hermanas de 5 y 1 año desaparecidas en el temporal

Guillermo Sandro Alegre: de 54 años. Comunicarse al 2914745160

Germán Villegas

Joel A. Meza: de 24 años

Tanto las autoridades como los vecinos solicitan que en caso de tener algún conocido con el que no se hayan podido comunicar, realicen la denuncia para que se comience a difundir los nombres.