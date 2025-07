Preparar y conservar fósiles: los técnicos detrás de los hallazgos lanzan un curso gratuito en El Chocón

En el contexto de las Jornadas de Paleontología de la Cuenca Neuquina prontas a realizarse, profesionales del sector impulsan un workshop de técnicas de preparación de materiales fósiles. El objetivo es aprender a acondicionar aquellos con mala preservación, sus cuidados y cómo es la preparación para su posterior alojamiento en la colección. Está destinado a todas las personas interesadas y es gratuito.

Los técnicos paleontológicos tienen una importante pero muchas veces invisibilizada tarea: recuperar, preparar, conservar y resguardar fósiles. Su trabajo es en estrecha colaboración con paleontólogos e investigadores, sin embargo, sin su labor los restos no podrían estudiarse ni exhibirse la mayoría de las veces.

Así es que este curso llega a Villa El Chocón, para dar a conocer este importante oficio. Durante una semana, técnicos, estudiantes y aficionados a la paleontología tendrán una oportunidad única: capacitarse de manera gratuita en estas técnicas. El workshop, que se dictará en El Chocón en el marco de unas jornadas científicas, será coordinado por Leonardo J Pazo y Rogelio Zapata, dos técnicos con amplia trayectoria en trabajo de campo y laboratorio.

El curso está pensado para brindar herramientas concretas a quienes trabajan, o quieren trabajar, con fósiles: desde técnicos municipales y estudiantes, hasta aficionados con cierta formación. “La idea del curso es capacitar a otros técnicos, porque también hay otra realidad: todos los técnicos trabajamos o preparamos materiales según el interés de los paleontólogos con los que trabajamos. Entonces, este espacio permite compartir experiencias y sumar nuevas formas de hacer las cosas”, explicó el técnico Leonardo Pazo, distinguido con el premio para técnicos de la Asociación Paleontológica Argentina y la Fundación Bunge & Born.

Pazo es técnico en paleontología y su recorrido profesional refleja algo que sucede con frecuencia en el área: muchos ingresan a la actividad como estudiantes, colaborando en tareas técnicas, y con el tiempo, y mucha práctica, se convierten en referentes. “Yo ingresé al trabajo técnico como estudiante. Mi carrera universitaria no venía bien y decidí seguir este camino. Aprendí en la práctica. Así fue como terminé siendo técnico”, relató.

En el laboratorio que coordina, en la Universidad Maimónides de la Fundación Azara, ha trabajado en la preparación de materiales provenientes de distintos yacimientos de la Cuenca Neuquina, como Bajada Colorada. Es allí que aprendió que “los materiales no son fáciles de preparar. El sedimento se desgrana muy fácilmente y los fósiles tienen mala preservación. Hay que trabajar con muchísimo cuidado”, advirtió.

Por eso es tan importante este workshop, para adquirir las capacidades y conocimientos para tratar la preparación de materiales fósiles en mala preservación.

En el workshop, se trabajará sobre las distintas técnicas, tanto macro como micro, es decir, desde grandes ejemplares como dinosaurios hasta fósiles milimétricos. “A mí me gusta más la micropreparación. Ahora mismo estoy trabajando en el cráneo de un terópodo, un dinosaurio carnívoro. La semana pasada estuve limpiando sus dientes. Cada uno tiene un milímetro de largo. Es un trabajo minucioso, se hace con lupa binocular”, contó el técnico.

Algunos análisis se realizan en el labratorio. Foto: Gentileza.

Durante el curso se abordarán los pasos del proceso completo: el tratamiento inicial en el campo, el traslado del material al laboratorio, su consolidación, limpieza, restauración y conservación curatorial. “Vamos a trabajar con insumos, con consolidantes químicos que fortalecen el hueso, y también veremos cómo se arma el bochón para trasladar el fósil sin dañarlo. La idea es brindar herramientas concretas que sirvan para aplicar después en otros contextos”, explicó.

Pero más allá del contenido técnico, hay un objetivo central que atraviesa todo el curso: la transmisión del oficio. “Lo más importante para mí es transferir el conocimiento. Prefiero que el curso sea gratuito para que la gente pueda venir, participar, aprender. Lo más valioso es que otros puedan aprovechar la experiencia que acumulé en todos estos años”, dijo Pazo.

Además de la formación técnica, el workshop busca visibilizar una tarea fundamental, pero poco reconocida en el circuito paleontológico: la de quienes preparan los fósiles antes de que lleguen a las vitrinas o a los museos. El impulsor del workshop explicó: “Cuando ves una publicación científica, atrás hay un montón de trabajo previo. Y ahí estamos los técnicos”.

En Argentina, los técnicos en paleontología son pocos y tienen escasa inserción laboral. Sin embargo, el punto a favor es que en Sudamérica, Argentina es el único país que tiene las carreras de técnico. “Una es en Miramar y otra en la Universidad San Juan Bosco, aunque el oficio se sigue aprendiendo con la experiencia”.

El curso será intensivo, con jornadas completas durante una semana. “Sabemos que la situación económica no es fácil. Hay gente que tiene que viajar, que alojarse. Por eso preferimos hacerlo gratuito. Lo importante es que puedan venir”, explicó Pazo.

Pazo insistió en algo que atraviesa toda la propuesta: el valor de compartir el conocimiento. “Preparar fósiles no es simplemente limpiar un hueso. Es trabajar con patrimonio, es cuidar algo que es de todos. Por eso, para mí, lo más importante no es cobrar por un curso, sino asegurarme de que el conocimiento no se pierda”.

Sobre la inscripción al workshop de técnicas de preparación de materiales fósiles

El workshop se dictará en el laboratorio del Museo Paleontológico de El Chocón y requiere inscripción previa. Aunque es gratuito, los cupos son limitados.

“Nos interesa que quienes participen realmente estén interesados, que puedan aprovechar al máximo esta experiencia”, indicó Pazo. Por eso se debe presentar una carta de intención y aquellos profesionales deben mandar un aval institucional también.

La fecha límite para la inscripción es el 22 de agosto y debe realizarse escribiendo un mail a la cuenta de correo: vjpc2025@gmail.com