Polémica por una excursión que ofrece vuelos hacia la Buitrera, a 30 kilómetros de Bariloche

En el cerro La Buitrera, de unos 1600 metros, hay formaciones de piedra donde la erosión del agua y el viento han formado agujeros naturales que sirven de “dormitorios” a los cóndores. Foto: Alfredo Leiva

La promoción de una excursión turística que propone vuelos en helicópteros cerca de las condoreras instaló una polémica. «¡Novedad para este verano! Programa de 4×4, e-bike y helitour para explorar lo salvaje de la estepa y sus texturas con comidas de campo al fuego. Podemos venir por el día o hacer un glamping», se lee en la publicación de una agencia de turismo de Bariloche.

La Fundación Bioandina Argentina advirtió que esos vuelos por la zona de la Buitrera en Ñirihuau, al este de Bariloche podría impactar fuertemente sobre los cóndores. «Es un dormidero ancestral de cóndores, uno de los más hermosos que hay. Cualquier perturbación va a afectar la conducta de los cóndores ya sea que pasen volando con avioneta, helicóptero o lo que fuere«, sintetizó Luis Jacome, presidente de la Fundación Bioandina Argentina, abocada a la conservación del cóndor andino desde hace más de tres décadas.

Así promocionan la excursión a los domos. Foto: gentileza

Aclaró que «los cóndores no duermen en cualquier lugar sino en lugares específicos llamados condoreras. Sobrevolar esos lugares los espanta«. Recordó también que el cóndor es una especie amenazada a nivel de Sudamérica: «En Río Negro es considerada un monumento natural. Por eso, hablamos de una especie protegida. Y la buitrera es un dormidero. Estamos impactando en una población de cóndores. No duermen siempre los mismos: cruzan a Chile y vuelan distintas jurisdicciones no solo de esta provincia».

Puso como ejemplo el caso del parque Quebrada del Cóndor -donde también hay condoreras- y una avioneta que sobrevolaba esa zona generó un fuerte impacto. Jacome mencionó que esta problemática se llevó a la justicia.

Qué pasa con los vuelos a la estepa

Sobre la excursión que promociona un prestador en las redes sociales, Patricio Mac Keon, dueño de Helitronador, la empresa de helicópteros, dijo que «se parte del aeródromo de Bariloche hacia unos domos privados en la Buitrera. Lo llevé a Sergio Herrero (secretario de Turismo de Bariloche) y pudo comprobar que no volamos por arriba de la buitrera sino en forma lateral«.

Mac Keon vive en Bariloche desde 2018 y durante dos años sobrevoló en la zona del hotel Llao Llao. «Pese a que el proyecto estaba aprobado, decidí abandonarlo. Por eso, ahora me muevo desde el aeródromo ya que tengo autorización de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) para operar y volar», planteó a diario RÍO NEGRO.

Cuestionó que, en cada rincón de Bariloche, «aparece un ambientalista y lo cierto es que si fuera por ellos, no existiría el turismo. Esto es un servicio más y la Municipalidad está contenta porque le ofrecemos asistencia sin cargo con el helicóptero, ante cualquier emergencia».

Insistió en que no le interesa «generar un conflicto» ya que no vuela por encima de la Buitrera y que es «un mero transportista»: «Pero la gente escucha un ruido y te denuncia. Dicen que hay una reserva, pero a mi no me figura en ningún mapa».

Por su parte, Herrero recordó que, durante la gestión de Gustavo Gennuso en Bariloche, Parques Nacionales le prohibió a Mac Keon volar por el área del Llao Llao. «Ahora hace otro circuito que no involucra a Parques. Presentó un estudio de impacto ambiental y estamos viendo desde dónde va a despegar para pedir las exigencias de seguridad. Lo cierto es que resulta interesante para la ciudad ofrecer una excursión con la opción de vuelo en helicóptero. Pero todavía no está permitido», aclaró el funcionario municipal.

Dijo que el proyecto que se presentó hace seis meses contempla recorridos de 15 minutos y media hora hacia los domos en el Departamento de Pilcaniyeu. «Esta empresa de helicópteros tiene una base armada en el Aeroclub, pero se evalúa si el helicóptero podría salir de otro lugar que no sea tan trasmano a los turistas, como un circuito céntrico», aclaró.

Impacto no solo en los cóndores

No hay estudios detallados sobre la reacción de un cóndor ante un helicóptero, advirtió el doctor en Biología Sergio Lambertucci, investigador del Conicet en la Universidad Nacional del Comahue. Sin embargo, admitió que hubo numerosas observaciones que muestran que «pueden salir de estampida y volar en distintas direcciones, sobre todo si uno se acerca un dormidero o nido».

¿Cuál es la problemática? Este especialista en cóndores señaló que «podrían no volver a un lugar si los vuelos son recurrentes«, pero además, podrían «colisionar con el helicóptero poniendo en riesgo la vida de las aves pero también de las personas».

Contó que, años atrás, con la competencia deportiva Challenge, Parques Nacionales habilitó vuelos para seguir a los corredores. La condición fue que no se acercaran a la Buitrera. «Uno de los helicópteros se acercó tres veces y pudimos comprobar que los cóndores salieron espantados con un alto nivel de estrés», acotó.

Mencionó también que otras especies se comunican a través del canto. «Hay estudios que demuestran que el disturbio por el paso de un avión o un helicóptero cambia el patrón del canto de las aves», especificó.

Turismo, Ambiente y Fauna, con la mirada en el proyecto

Juan Carlos Deyurka, responsable del emprendimiento de los domos, aseguró que «recién se está armando el proyecto turístico rural y consulté sobre la habilitación ante Turismo de la provincia». «La idea no es volar por arriba de las condoreras. Hay muchas rutas alternativas y tampoco es que se volaría todos los días: no es para cualquiera pagar un helicóptero. Sería una alternativa más para llegar, pero lo cierto es que se puede llegar en bicicleta, en auto o caminando«, manifestó.

Roberto Espósito, subsecretario de Fauna Silvestre de Río Negro, recibió la inquietud por parte de la Fundación Bioandina, abocada al programa nacional del cóndor andino, que envió las capturas de pantallas de los vuelos en ese sector. «En primer lugar, la empresa debe contar con la habilitación de la Secretaría de Turismo. La normativa prohíbe volar sobre el área protegida del río Limay, pero la Buitrera no estaría comprendida en esa zona. Está en el límite. De todos modos, al ser una zona de cóndores hay que tratar de evitarla», evaluó el funcionario provincial.

Consideró que en este caso, debe trabajarse con las áreas de Turismo, Fauna y Ambiente. «Cada emprendimiento turístico debería tener su habilitación, con la debida intervención de la Secretaría de Ambiente y un estudio de impacto ambiental sobre las áreas y la fauna silvestre. Estamos conversando», expresó. Puso como ejemplo el caso de Punta Bermeja, un área protegida donde viven lobos marinos y aves. «En ese lugar, por ejemplo, el vuelo con drones sobre los acantilados no está permitido«, dijo.

A 30 kilómetros de Bariloche

Los cóndores andinos utilizan el Cerro La Buitrera, a 30 kilómetros al este de Bariloche, para descansar y como refugio. Por eso, está prohibido el uso de drones y llevar mascotas hasta ese lugar para minimizar el impacto ambiental.

En este cerro de unos 1600 metros hay formaciones de piedra donde la erosión del agua y el viento han formado agujeros naturales que sirven de “dormitorios” a los cóndores.

Esta ave -que se encuentra en peligro de extinción- puede volar a más de 5000 metros de altura. En La Buitrera descansan, no anidan.