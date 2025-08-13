Proteccionistas en alerta por la llegada del circo a Roca: «Tienen derecho a trabajar, pero no con animales»

Un operativo de Zoonosis en Fernández Oro permitió rescatar a más de diez perros días atrás. Foto: Gentileza Inforo.

La llegada de un circo a General Roca encendió las alarmas de una organización proteccionista. «Tienen derecho a trabajar, pero no con animales», advirtieron desde Rescate Animal No Humano, luego de recordar los antecedentes en Fernández Oro donde se rescataron perros en mal estado.

El antecedente que preocupa y la respuesta del municipio de Fernández Oro

En esa ocasión, un procedimiento permitió recuperar a más de diez animales que «vivían entre sus heces» dentro de una casilla. La fiscalía y el área de Zoonosis intervinieron de manera urgente y garantizaron atención veterinaria a los perros.

Ante el nuevo arribo, desde la organización roquense se comunicaron con el jefe de Inspección municipal. «Solicitamos que se haga valer la ordenanza municipal. Ni un gato ni un perro u otro debe pasar por lo mismo», remarcaron.

El circo ya se instaló en la ciudad y piden al municipio que inspecciones el lugar.

En este sentido, explicaron que su postura es innegociable. «Donde veamos uno solo, se terminará la paz. No hay acuerdos ni consensos con ese tema», señalaron a través de sus redes sociales.

Mensajes, denuncias y un mismo temor en la comunidad de Roca

Las proteccionistas aseguraron que «lo hacemos público por la gente que nos escribe, así leen todos el mismo mensaje». Reconocieron que en las últimas horas recibieron «muchos mensajes por este tema».

«Entendemos el temor que es el mismo de todas las personas que respetan la vida animal no humana», manifestaron. La experiencia reciente en Fernández Oro reforzó esa preocupación.

Por ello, subrayaron que «no vamos a permitir nunca nada que tenga que ver con maltrato animal». La organización resaltó que se les pidió a las autoridades municipales actuar en caso de detectar irregularidades.

«Nos comunicamos con el jefe de Inspección Municipal a quien le solicitamos que se haga valer la ordenanza municipal», sostuvieron.

El municipio de Roca inspeccionará el circo: proteccionistas protestarán en caso de que trabajen con animales

Desde la agrupación informaron a Diario RÍO NEGRO que este miércoles mantuvieron contacto con el área de Inspección General. «Están esperando que terminen la instalación para ir a hacer la inspección como corresponde. Después de eso, vamos a ir nosotros», señalaron.

«Obviamente si hay animales va a haber protesta, pero no creo que haya», indicó una de sus referentes y enfatizó: «El circo tiene derecho a trabajar, eso no nos molesta, sino que usen animales».