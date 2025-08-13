Exitoso remate de terrenos municipales en Roca: hubo una fuerte puja por un lote estratégico

La municipalidad de Roca y el Colegio de Corredores y Martilleros realizaron este miércoles el remate de 20 terrenos en poder del municipio en distintos barrios cerrados y abiertos de la ciudad. A diferencia de anteriores ocasiones la subasta de lotes tuvo una importante participación y se logró vender casi la totalidad de los 20 terrenos que salieron a remate.

De la totalidad de terrenos a subastar se lograron vender 17 lotes, gran parte de ellos en barrios cerrados del sur de la ciudad, pero la estrella de esta primera jornada de las tres que están previstas en semanas sucesivas fue un terreno cercano a la zona del IUPA que con más de 3900 metros cuadrados escaló hasta 82 millones de pesos, cuando había arrancado en un precios base de 39,6 millones de pesos.

Llamativamente por este último lote los oferentes no esperaron la baja del precio base. La puja comenzó en los casi 40 millones de pesos y escaló, mientras el martillero Julio Malnis dirigía la compulsa, pedía las ofertas hasta pasar los 80 millones. La puja quedó reducida finalmente a dos personas que entre consultas telefónicas y evaluaciones de último momento, hicieron dramática la puja.

El interés tenía un motivo claro: por sus dimensiones el lote se puede subdividirse y a su vez está en una zona en la que predominan los complejos de departamentos, por la cercanía con el IUPA y el Instituto de Formación Docente, se informó desde el Colegio de Corredores y Martilleros que preside Mariela Alcayaga.

Cabe mencionar que en esta ocasión los precios en los que salieron a subasta los terrenos municipales fueron más tentadores que en ocasiones anteriores, cuando estaban a valores de mercado.

Los 58 lotes que remata el municipio de Roca

En la primera ronda de ventas, solo un par de lotes fueron vendidos. Todos esperaron a la segunda ronda, en donde el precio base se bajó un 15%.

Los lotes que se remataban estaban ubicados en los barrios cerrados Las Patricias, al sureste de la ciudad; La Toscana, sobre la avenida Vitterbori, Villa del Río, al final de Viterbori y sobre el río Negro; y Chacras del Sur, al este de la ciudad.

A cuánto se vendieron los terrenos que subastó el municipio de Roca

En el barrio cerrado Las Patricias los valores de venta final de tres lores fueron de de alrededor de 20 millones de pesos cada uno, incluso por encima del precio base inicial, que había sido de entre 17 y 18 millones de pesos por lotes de casi 900 metros cuadrados.

En el caso de los lotes de Villa del Río (dos), los terrenos de entre 600 y 760 metros cuadrados, fueron comprados en 20 y 25,1 millones de pesos.

En el barrio La Toscana, uno de los nuevos barrios codiciados con mejor ubicación, los lotes de 600 metros cuadrados fueron vendidos entre 30 y 34,5 millones de pesos.

Otro terreno por el que hubo una fuerte puja fue un lote en el barrio Vista Barda de 900 metros cuadrados que salió a la venta en 20 millones y escaló hasta 29 millones.

En el barrio Central, en la zona de Jujuy y Rochdale, sobre la calle Abdala, se vendieron dos lotes de 380 metros cuadrados en 20 y 20,5 millones de pesos. Cabe aclarar que el corredor de la calle Jujuy se está convirtiendo en un nuevo polo de desarrollo inmobiliario de la ciudad.

Las zonas abiertas donde se remataron lotes fueron en los barrios Stefenelli, Central, Vista Barda, Japonés y justamente el lote de la zona del IUPA.

La primera evaluación de la venta dio como resultado que el municipio recaudó de 476,5 millones de pesos, que según se informó desde la Comuna, serán destinados a obra pública.