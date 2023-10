Video: Protesta por denuncia de abuso en una escuela primaria de Cipolletti

Esta mañana, las familias de la escuela primaria 36 ubicada en Ferri se reunieron en las puertas del establecimiento para protestar por una situación de abuso que sufrió una alumna. Según el relato de familiares de la niña, fue uno de sus compañeros de grado quien abusó de ella. El equipo directivo aseguró que el estudiante es tratado por el equipo de técnico de apoyo pedagógico.

Hoy, a las 8, la comunidad de familias de la escuela 36 se manifestó en el establecimiento para pedir una solución inmediata ante un caso de abuso. Aseguraron que la directora evade las reuniones que plantean y no se le está dando un tratamiento correcto al hecho.

Verónica, la mamá denunciante, comentó esta mañana que «la situación ocurre desde mayo del 2022, mi hija me relató lo que pasó. Me acerqué a la escuela ya que ninguna docente me avisó, la solución que dieron fue hacer que el menor recapacite y que iba a ser tratado por el ETAP» (Equipo Técnico de Apoyo Pedagógico).

Según el relato de los padres de la niña, los hechos ocurrieron en mayo y octubre del 2022, pero el viernes pasado hubo otro, lo que generó una preocupación aún mayor. Indicaron que la primera solución que plantearon desde el equipo directivo fue cambiar al alumno de aula.

«Nos reunimos de nuevo, la directora me avisa minutos antes que no podía reunirse y el equipo del ETAP nos informa que las directivas nunca les habían mencionado lo que sucedió. El equipo directivo nunca nos comentó la situación, si mi hija no hablaba yo no me enteraba. Ella se iba llorando de la escuela por las situaciones que sufría», manifestó Verónica.

Los padres de la escuela 36 de Ferri protestan por un caso de abuso. Foto: Florencia Salto.

Durante la protesta, se presentaron en el lugar representantes del Consejo Provincial de Educación y junto a las familias redactaron un acta para denunciar lo que ocurrió. «Estamos haciendo un detalle de todo lo que estuvo pasando, nos refirieron las situaciones como violencia general e institucional, abuso sexual y el desempeño docente», explicaron.

«Pedimos que lo saquen de la escuela, que lo cambien o que le enseñen en la casa. La escuela no puede más, está desbordada, imaginen que fue un nene de séptimo grado que me aviso que mi hija estaba llorando el viernes pasado», contó Verónica.

La protesta por parte de las familias continuaría hasta tener una solución certera para la situación que afrontan. Durante la mañana estaban afuera de la escuela con carteles que tienen las consignas: «Al abuso le decimos basta» y «justicia».