Protestan porque un instituto de Neuquén prohíbe la entrada de estudiantes con sus hijos

Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 6 de Neuquén reclaman por un espacio para asistir con hijos y, así, continuar sus estudios. Esta semana, con el acompañamiento de Aten Capital, iniciaron una serie de reclamos para que el Consejo Provincial de Educación (CPE) les brinde alguna solución a su situación.

En septiembre, la diputada de Frente de Todos Teresa Rioseco presentó un proyecto de ley para habilitar salas maternales en las escuelas de Neuquén y «garantizar el derecho a la educación a adolescentes que, por ser madres o padres, o tutores no pueden estudiar», sin embargo, aún no se ha vuelto realidad y, además, no apunta a institutos superiores.

Por esta razón, las estudiantes del IFD 6 piden al CPE la inclusión de espacios que funcionen como salas maternales, ya que desde la Institución no les brindan ayuda y les impiden llevar a sus hijos e hijas en caso que lo necesiten.

La presidenta del Centro de Estudiantes del IFD 6, Zahira Martín, comentó que el conflicto comenzó cuando una estudiante del turno vespertino quiso ingresar a la institución con su bebé, pero la directora la frenó y le dijo que «no se podía ingresar con niños y niñas a la institución». A partir de ésta situación, la estudiante se comunicó con el Centro de Estudiantes para recibir ayuda, ya que si no la dejaban asistir con su bebé, ella debería dejar de estudiar.

Por este motivo, el Consejo de Políticas Institucionales fue convocado y se hizo un relevamiento de cuántos estudiantes del IFD se encontraban en la misma situación, lo que llevó a un resultado de alrededor de 90 estudiantes que necesitaban de un espacio para poder dejar a sus hijos e hijas.

Martín aseguró que se presentó un proyecto al CPE para que se habilite un espacio maternal, sin embargo necesitan que se acelere el proceso ya que desde la comunidad directiva del IFD les siguen negando la posibilidad de que las madres asistan a clases con sus niños y niñas. La dirigente informó que «esta semana otra compañera tuvo que asistir a entregar un trabajo con sus hijos porque no tenía con quien dejarlos y mientras esperaba a la docente, se acercó la directora a pedirle que se retire».

Comentó que cuando se comunicaron con el CPE por las situaciones, les dijeron que «la responsabilidad civil está a cargo de los directivos, pero no dice nada sobre prohibir el ingreso. Por esto entendemos que fue una decisión unilateral que se tomó puertas adentro». También agregó que se encuentran muy agravados por esta situación porque en comunicación con otras instituciones, determinaron que solo el IFD6 sigue esta política de prohibición de niños.

Proyecto de centro infantil “Pu picikecewe”

El proyecto realizado por estudiantes y el acompañamiento de algunos docentes consiste en generar un espacio destinado a hijas e hijos de estudiantes, personal auxiliar y docente de la institución de entre 45 días y 12 años de edad.

Según lo explicaron el proyecto presenta un doble objetivo: «por un lado, reviste carácter innovador

dirigido a las infancias y, por otro lado, tanto para sus progenitores, les estudiantes de las carreras PEI y PEP, como para el personal de la institución, puedan asistir a sus respectivas clases/cursados/trabajo mientras las infancias se encuentren a resguardo dentro del centro infantil».

Este proyecto se realizó a partir del relevamiento que realizó el CPI a mediados de abril, en conjunto con las estudiantes donde se determinó que hay 87 madres -entre estudiantes, docentes y trabajadoras- con un total de más de 100 niños y niñas, que necesitan de una ayuda para continuar estudiando o trabajando.

El proyecto ya fue elevado pero aún no se ha confirmado si van a aprobarlo dentro de la institución