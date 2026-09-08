Pruebas Pisa 2025: Argentina cayó en las tres áreas evaluadas y registró baja en los índices en comparativa al 2022

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) difundió los resultados globales de las pruebas PISA, donde la Argentina sufrió una caída simultánea en las tres áreas evaluadas: Matemática, Ciencias y Lectura.

A diferencia de la medición de 2022, cuando los indicadores locales se mantuvieron estables tras el impacto de la pandemia, la última edición reflejó una fuerte caída generalizada.

En Matemática, el país tocó su piso histórico con apenas 367 puntos (11 menos que en la edición anterior), ubicándose en el puesto 75 sobre 91 sistemas educativos participantes.

La radiografía del aplazo: los números que preocupan

Los datos procesados por la OCDE y analizados por el observatorio Argentinos por la Educación exponen un dramático déficit en las capacidades cognitivas básicas de los adolescentes de 15 años:

Matemática en rojo: el 76% de los alumnos (más de 3 de cada 4) no alcanzó el Nivel 2, considerado el umbral básico de desempeño autónomo. Esto significa que no pueden interpretar distancias, calcular conversiones de moneda o resolver problemas cotidianos sencillos.

el no alcanzó el Nivel 2, considerado el umbral básico de desempeño autónomo. Esto significa que no pueden interpretar distancias, calcular conversiones de moneda o resolver problemas cotidianos sencillos. Lectura y Ciencias: en Lectura, el 60% quedó por debajo del mínimo exigido (389 puntos), mientras que en Ciencias el aplazo alcanzó al 59% de los evaluados (393 puntos).

en Lectura, el (389 puntos), mientras que en Ciencias el aplazo alcanzó al (393 puntos). Fracaso triple: el 48,8% de los estudiantes argentinos tuvo un desempeño marcadamente bajo de manera simultánea en las tres materias. El promedio de la OCDE para este indicador es de solo el 19,7%.

el tuvo un desempeño marcadamente bajo de manera simultánea en las tres materias. El promedio de la OCDE para este indicador es de solo el 19,7%. Sin excelencia: apenas el 1,2% de los alumnos locales alcanzó los niveles más altos de rendimiento, muy lejos del 11,9% que registra el promedio de los países desarrollados.

Octavos en América Latina: la comparación con la región

La caída nacional ubica a la Argentina en el pelotón del fondo del mapa educativo latinoamericano, quedando octava entre 13 países evaluados y figurando entre las naciones que más puntos perdieron desde 2022.

Ciencias: Uruguay lideró la región con 445 puntos, seguido por Chile (442) y Costa Rica (424). Argentina quedó octava con 393 puntos , empatada con Ecuador y siendo superada por Brasil (409).

Uruguay lideró la región con 445 puntos, seguido por Chile (442) y Costa Rica (424). , empatada con Ecuador y siendo superada por Brasil (409). Lectura: Chile encabezó la tabla regional (436), escoltado por Uruguay (423) y Costa Rica (416). La Argentina sumó 389 puntos , ubicándose apenas por detrás de Perú (390).

Chile encabezó la tabla regional (436), escoltado por Uruguay (423) y Costa Rica (416). La , ubicándose apenas por detrás de Perú (390). Matemática: Uruguay (405) y Chile (403) lideraron el ranking. La Argentina retrocedió a 367 puntos, superando únicamente a Ecuador (366) y registrando la caída más pronunciada de toda la región (-11 puntos).

Los cuestionarios complementarios tomados a los 11.093 estudiantes argentinos participantes arrojaron luz sobre el clima de convivencia y los hábitos dentro de las aulas:

– Distracción digital en el aula –

El 55% de los alumnos argentinos admitió que se distrae usando el teléfono celular u otros dispositivos electrónicos durante las clases, cifra que duplica holgadamente el 28% registrado en el promedio de la OCDE. En los establecimientos donde rige la prohibición total de celulares, la distracción reportada bajó un 19%.

– Desorden y faltas de conducta –

El 58% de los adolescentes señaló que el ruido y el desorden interrumpen la mayoría de las clases (contra el 31% de la OCDE), mientras que el 47% afirmó que sus compañeros no escuchan al docente. Además, el 66% reconoció haber llegado tarde a la escuela al menos una vez en las dos semanas previas al examen.

– Uso de Inteligencia Artificial y valoración docente –

El 52% de los estudiantes utiliza chatbots de IA al menos una vez a la semana para estudiar o hacer tareas (frente al 46% de la OCDE). Como contrapunto positivo, el 78% de los alumnos valora el esfuerzo de sus profesores, destacando que se interesan por la enseñanza y brindan ayuda extra cuando es requerida.