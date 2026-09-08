Escuela de Cerro Alto: familias piden la reapertura, Educación propone transporte diario

En marzo se realizó un abrazo simbólico para pedir la reapertura de la escuela hogar 152 de Cerro Alto. Foto: Archivo

Con la intervención del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que ordenó al ministerio de Educación a garantizar la continuidad escolar de los alumnos de la escuela hogar 152 de Cerro Alto preservando sus vínculos familiares y medio de pertenencia, la Provincia ofrecerá un transporte diario a los alumnos para garantizar su escolaridad en otro establecimiento.

Las familias de la comunidad educativa y el gremio Unter reclaman la reapertura de la escuela que a comienzos de año fue cerrada de manera “transitoria” por problemas hídricos, según argumentó Educación. Pero el STJ en un reciente fallo no ordenó explícitamente la reapertura del establecimiento sino que indicó garantizar a los niños mantenerse en su entorno familiar y comunitario.

La Provincia a través de los abogados presentó un “recurso de aclaratoria” al STJ para deje en claro los alcances de la sentencia en la que hizo lugar parcialmente a una apelación de Fiscalía de Estado ante el fallo en primera instancia en la que un juez de Bariloche ordenó reabrir la escuela.

Héctor Kusich, asesor letrado del ministerio, indicó a este diario que el organismo tiene “una propuesta para cumplir el fallo” una vez que se resuelva el “recurso de aclaratoria presentado” y que quede firme la sentencia.

El viernes familiares y referentes gremiales que acompañan el reclamo se presentaron en el Consejo Escolar Zona Andina para reclamar la reapertura de la escuela. Allí se pidió al delegado Santiago Velázquez que formalmente el ministerio responda en un plazo de diez días por la reapertura planteada y se solicitó la presencia de la ministra Patricia Campos en el propio establecimiento.

Propuesta de transporte escolar diario

Educación actualmente garantiza el traslado cada 15 días de los niños del paraje Cerro Alto a la escuela hogar 158 del paraje Corralito y para cumplir el fallo dispondrá de un transporte escolar diario para llevar a tres niños que actualmente siguen en ese establecimiento alternativo ofrecido a comienzos del ciclo lectivo.

Kusich explicó que a comienzos de año, cuando se resolvió el cierre transitorio por falta de agua en la escuela, se garantizó la continuidad escolar. Dos alumnos utilizan el transporte cada 15 días a Corralito y un tercer niño es trasladado por sus padres a diario, con colaboración del comisionado de fomento.

Una cuarta niña que tenía previsto asistir a Cerro Alto finalmente fue inscripta en la escuela de Comallo porque la familia tiene domicilio en esa localidad, aunque señaló que en este caso si la familia opta por la escuela rural debería realizar su cambio de domicilio para pedir el pase y así se la incluirá el esquema de transporte diario que se propone una vez esté firme la sentencia.

“No hay posibilidad de reapertura de la escuela (de Cerro Alto) porque no hay recursos hídricos para abastecer la escuela, no es una cuestión antojadiza el cierre transitorio”, insistió el abogado.

La directora general de Educación, Marcela Strahl, dijo que en 2025 se registraron días en los que la falta de agua afectó el normal funcionamiento de la escuela rural y luego con un informe técnico de la situación hídrica se resolvió el “cierre transitorio” del establecimiento, garantizando la “continuidad pedagógica de los alumnos y laboral del personal”.

La funcionaria dijo que la situación de traslado de los alumnos a la escuela de Corralito fue trabajada a comienzos del ciclo lectivo desde la Supervisión, el Consejo Escolar y las direcciones de nivel junto con las familias. Consultada por la posibilidad de reunirse con las familias, según reclamaron recientemente, dijo que desde el ministerio están “siempre abiertos al diálogo con cualquier familia que se acerquen».

En Cerro Alto piden que la escuela vuelva a abrir: «Está en condiciones»

«Las familias y los pobladores de Cerro Alto pedimos la reapertura de la escuela porque la escuela está en condiciones«, dijo a este diario Anahí, una mamá del paraje que consideró que no hay justificativo real respecto del faltante de agua.

Anahí señaló que realizaron dos abrazos simbólicos en la escuela y presentaron varias notas, pero no han tenido solución.

El viernes ante el reclamo en el Consejo Escolar se firmó un acta en el que se otorga un plazo de diez días a Educación para responder, con el pedido de padres y pobladores de realizar una reunión en el propio establecimiento con autoridades del ministerio.

“Los derechos de los niños y niñas están por encima de toda especulación. La educación es un derecho, y el cierre de una escuela debe ser el último recurso del Estado, que está obligado a justificar una medida tan grave para las infancias y sus comunidades”, señalaron en un comunicado de prensa difundido tras el reclamo en el Consejo Escolar.