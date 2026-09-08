Volver al campo: se fue de El Manso para estudiar y volvió para enseñar a producir

Camila John se crió en El Manso Inferior, un paraje rural ubicado a mitad de camino entre Bariloche y El Bolsón. Creció viendo a sus padres abocados a la ganadería, la actividad forestal y la huerta en un campo ubicado a solo 13 kilómetros del límite con Chile y a 30 kilómetros, de la Ruta Nacional 40.

Cuando terminó la escuela primaria, debió establecerse en El Bolsón para hacer el secundario. En ese momento, El Manso no tenía oferta de nivel medio. El paso siguiente fue anotarse en la carrera de Agroecología que dicta la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro.

Siempre tuvo en claro que su deseo era regresar al campo y lo consiguió tres años atrás. Hoy, con 32 años, Camila dicta clases de Prácticas Profesionalizantes en el Centro de Educación Técnica 35 de El Manso que abrió sus puertas hace tan solo cinco años.

«Cuando me fui a estudiar, no había secundario. Lo más cerca que teníamos era Bariloche o El Bolsón. Nos tuvimos que ir con mis dos hermanas a El Bolsón donde después, decidí hacer la Licenciatura en Agroecología. Siempre con la idea de regresar a mi lugar«, reconoció Camila.

Al iniciar su tesis para graduarse, se vinculó a los técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de El Bolsón y propuso elaborar un diagnóstico de los productores de El Manso. En ese momento, realizó una encuesta a 100 productores para actualizar un trabajo previo del 2012.

Camila regresó a El Manso tres años atrás. Foto: gentileza

«Estaba la idea de que había cambiado la estructura con una caracterización de los productores de la zona. De acuerdo a un estudio que había hecho Andrea Cardoso, había más cantidad de productores medianos que pequeños. En el último tiempo, cuando hice el trabajo, esa proporción se invirtió«, comentó. Las razones eran múltiples, desde la subdivisión de la tierra, los cambios en la diversificación de la actividad y un fortalecimiento de la actividad turística con más campings y servicios.

Camila proviene de una familia que siempre estuvo dedicada a la actividad ganadera, a través de la cría de vacunos, ovejas y gallinas. Al regresar al paraje, comenzó a levantarse una casa, junto a su pareja oriundo de El Bolsón, en el campo de sus padres enclavado en este valle del parque nacional Nahuel Huapi. Una zona paradisíaca aunque, en la época de deshielo, suele inundarse y restrinje el tránsito de los pobladores.

Camila egresó de la carrera de Agroecología de la UNRN. Foto: gentileza

«Pude volver porque surgió la posibilidad de dar clases en el CET 35. Encontrar trabajo me permitió quedarme», señaló y reconoció que trabajar como docente «significó todo un desafío porque me identificó mucho con el momento en que tuve que irme de Manso para poder estudiar. Hoy, de esta Escuela Agrotécnica se reciben de técnicos, salen con un título y ya pueden trabajar«.

Hoy, el CET 35 tiene una matrícula de 85 estudiantes que aumenta año tras año y la primera camada se prepara para egresar en apenas tres meses. La escuela abrió sus puertas en 2021 ante la demanda del paraje y el aumento de personas que se radicaban en la zona. Según los datos oficiales, el paraje tiene 2.500 habitantes aunque los mismos pobladores estiman que hay «mucha más gente».

«Soy docente de los grupos más grandes y les encanta la propuesta. Además, es una escuela muy diversificada, donde se producen hasta conejos, aves, tiene huerta. Un poco de todo», resumió al tiempo que resaltó la importancia de «enseñar alternativas de producción y fomentar la soberanía alimentaria. La mayoría tiene espacio para producir».

Camila regresó a El Manso tres años atrás. Foto: gentileza

Camila advirtió que si bien hay un abismo entre lo que se producía años atrás y ahora, «se puede mejorar la producción y usar tecnología para mejorarla ya sea para el autoconsumo o quien quiera vender«.

Tras su vuelta a El Manso, Camila admitió que, de a poco, suman animales: ya tienen algunas vacas y una chancha para seguir, de algún modo, el camino de su familia.

Un poco de historia sobre el Día de la Agricultura

Cada 8 de septiembre se celebra el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario en en Argentina en conmemoración a la fundación de la primera colonia agrícola del país en 1856 en la localidad de Esperanza, provincia de Santa Fe.

La fecha tiene como objetivo valorar el trabajo incansable de quienes dedican su vida a la producción agrícola.

A mediados del siglo XIX, Argentina atravesaba un proceso de consolidación nacional y expansión de su frontera agraria. El gobierno de Justo José de Urquiza, presidente de la Confederación Argentina en ese entonces, promovía una política de apertura hacia la inmigración europea, con el objetivo de poblar vastas tierras deshabitadas y poner en marcha una agricultura que sustentara el crecimiento del país.

Con el paso de los años, estos pobladores lograron organizar una economía agrícola sólida basada en el cultivo de trigo, maíz y otros cereales, que se convirtieron en los primeros productos de exportación de la Argentina. Este modelo de colonización agrícola de Esperanza se replicó luego en otras regiones del país.

De esta forma, Argentina se convirtió en un país agrícola. Hoy, la tarea de los agricultores y productores agropecuarios no solo apunta a la seguridad alimentaria del país sino que también enfrentan desafíos climáticos, tecnológicos y de mercado.