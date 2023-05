Qué es el consumo problemático de noticias y cómo identificarlo

Hasta hace algunos años, podíamos elegir cuándo ver el noticiero o leer las novedades de la semana. Hoy en día, no es suficiente no comprar el diario o apagar “la caja boba”: las noticias están en todas partes. Las redes sociales, pantallas publicitarias (que cada vez se ven más en Ciudad de Buenos Aires) y en las computadoras por default. Algunas personas deciden ignorarlas, pero para otras puede llegar a convertirse en un problema.

Según un estudio publicado en 2022 en Health Communication, más del 16% de las personas miran noticias compulsivamente, afectando de forma grave su salud física y mental. «Para aquellos que se encuentran constantemente pensando y revisando las noticias, el consumo de noticias puede tener un impacto más negativo en su bienestar de lo que creen», dijo el autor del estudio, Bryan McLaughlin (de Texas Tech University College of Media & Communication, Estados Unidos).

Para obtener este porcentaje, el equipo de investigadores dirigidos por McLaughlin encuestó a 1.100 adultos estadounidenses y les preguntó si estaban de acuerdo con afirmaciones como «estoy tan absorto en las noticias que me olvido del mundo que me rodea», «mi mente está frecuentemente ocupada con pensamientos sobre las noticias», «me resulta difícil dejar de leer o viendo las noticias» y «a menudo no presto atención en la escuela o en el trabajo porque estoy leyendo o viendo las noticias».

Por otro lado, les preguntaron si experimentaban estrés, ansiedad, fatiga, dolor, falta de concentración y problemas digestivos, y con qué frecuencia. A pesar de que la investigación incluyó a pocos individuos y no es generalizable a todo el mundo, el resultado fue bastante evidente: quienes reportaron un consumo problemático de noticias tenían más probabilidades de experimentar síntomas físicos y mentales, en comparación con quienes invertían menos tiempo informándose.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos define como consumo problemático a cualquier conducta que no se puede controlar y que afecta la salud física, psíquica o las relaciones sociales. Algunos son: el alcohol, el tabaco, las drogas, el juego, la tecnología, las compras, la alimentación o cualquier otro consumo que un médico diagnostique como compulsivo, es decir, fuera de control.

Por eso, aunque no es un diagnóstico clínico, el consumo problemático de noticias realmente puede afectar la calidad de vida. Para evitarlo, McLaughlin recomendó: “ser más consciente de cómo te afectan las noticias y aprender a llamar la atención sobre el aquí y el ahora son cosas que pueden ayudar a permitir que alguien continúe siguiendo las noticias sin involucrarse demasiado».

Adicionalmente, la psiquiatra Ami Baxi (del Hospital Lenox Hill en Nueva York) aconsejó en diálogo con Healthday: «Si ver las noticias, específicamente las difíciles o traumáticas, te pone nervioso, está bien reducir el consumo de noticias y tomar descansos». Y agregó: “en su lugar, obtenga la información en ráfagas más cortas cuando se sienta tranquilo” y no todo el tiempo.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.

