Cómo se transmite el hantavirus, la enfermedad que alerta a San Martín de los Andes en Semana Santa tras una muerte

El gobierno de Neuquén confirmó que un hombre murió por hantavirus en San Martín de los Andes. Como medida de contención, aislaron a 10 personas y rastrean cuáles fueron las actividades que realizó los últimos días: había corrido una carrera. ¿Cómo se transmite la enfermedad que alerta a la Patagonia en Semana Santa?

Según informa el gobierno de Argentina, el hantavirus se transmite:

Por vía interhumana: esta es la forma más contagiosa, ya que el virus suele transmitirse entre personas por contacto estrecho durante los primeros días de síntomas, a través de la vía aérea.

Por inhalación: cuando se respita en lugares infectados por las heces o la orina de los roedores por donde se desprendie el virus y se contamina el ambiente. Algunos se esos escenarios pueden ser galpones, huertas, pastizales.

Por contacto directo: un ser humano se puede contagiar al tocar roedores vivos o muertos infectados, pero también los objetos que hayan estado en contacto con heces o la orina de estos animales.

Por mordeduras: al ser mordidos por roedores infectados también se puede transmitir el virus.

Qué es el hantavirus, según expertos

Según el ministerio de Salud de Nación el Hantavirus es una «enfermedad transmitida al ser humano por roedores silvestres, reservorios naturales de la infección, que presentan una infección crónica asintomática con viremia persistente y eliminan el virus a través de la orina, saliva y excretas».

El exdirector de la Zona Sanitaria N°4, Néstor Sáez, años anteriores explicó que el vector en la zona es “el colilargo, que es un ratón muy pequeñito que uno lo puede caracterizar entre el tórax y el abdomen, como si fuera una laucha. La cola es mucho más larga que el cuerpo, es pequeño y de orejas puntiagudas”.

Estos roedores suelen refugiarse en lugares de acopio de leña y en zonas de cañaverales, particularmente donde se encuentra la caña colihue, o en zonas de rosa mosqueta. Por ese motivo se recomienda los turistas que no acampen en lugares no habilitados. “Una recomendaciones es no tener contacto con ellos. Hay que tener cuidado con la generación de basura”, advirtió.

Los síntomas suelen manifestarse como un cuadro de gripe, “la diferencia es que no hay tos o se no producen secreciones, dolor de garganta y decaimiento”.

Murió un hombre por hantavirus en San Martín de los Andes: qué pasó

Un hombre de 38 años murió en San Martín de los Andes tras contraer hantavirus. El gobierno de Neuquén informó que la víctima «era deportista y había participado en una carrera», pero un funcionario aclaró que no fue en el Patagonia Run, la competencia de trail running más convocante del país y de Latinoamérica.

«En particular con esa carrera no estuvo ligado», confirmó el coordinador de Salud Ambiental, Juan Fernández Caniggia, en una entrevista con RÍO NEGRO RADIO.

El funcionario comunicó que el fallecido había «hecho actividad al aire libre como hace la mayor parte de las personas» de la ciudad. En este sentido, comentó que era oriundo de San Martín de los Andes. A su vez, que hay diez personas aisladas por ser contactos estrechos.

Comentó que las personas que fueron aisladas permanecerán en viviendas particulares por «un periodo mínimo de treinta días». Además, sostuvo que quienes hayan participado del Patagonia Run deben estar atentos ante la aparición de síntomas por haber hecho «una actividad de riesgo».