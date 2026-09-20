Murió un joven tras un fuerte choque en Plottier este domingo: iba en moto, qué se sabe

Un joven motociclista murió en un siniestro fatal en Plottier. Ocurrió este domingo por la mañana.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el hecho fue alrededor de las 8 y que hay una víctima fatal.

Fatal accidente en Plottier: qué se sabe

Las primeras informaciones dan cuenta que la moto impactó contra una columna de cemento.

El siniestro fue sobre calle Avenida del Trabajo, a la altura de Doctor Finlay. Se desconoce la dinámica del accidente y si hubo algún tercero involucrado.

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