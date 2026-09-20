Murió un joven tras un fuerte choque en Plottier este domingo: iba en moto, qué se sabe
El hecho fue este domingo 20 de septiembre sobre calle Avenida del Trabajo.
Un joven motociclista murió en un siniestro fatal en Plottier. Ocurrió este domingo por la mañana.
Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el hecho fue alrededor de las 8 y que hay una víctima fatal.
Fatal accidente en Plottier: qué se sabe
Las primeras informaciones dan cuenta que la moto impactó contra una columna de cemento.
El siniestro fue sobre calle Avenida del Trabajo, a la altura de Doctor Finlay. Se desconoce la dinámica del accidente y si hubo algún tercero involucrado.
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