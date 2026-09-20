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Sociedad

Fatal accidente sobre la Ruta 6, cerca de Rincón de los Sauces: dos muertos y dos heridos de gravedad por un vuelco

El accidente ocurrió esta mañana. Aún no se conocen las identidades de las víctimas. Acá los detalles del hecho.

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Redacción

Por Redacción

Un fatal accidente se registró este domingo 20 de septiembre. Según pudo conocer este medio, el vuelco ocurrió en sobre la Ruta 6, en cercanías a Rincón de los Sauces.

Por motivos que se desconocen, el conductor del vehículo perdió el control y se produjo un autovuelco. Fuentes cercanas al hecho indicaron que «tras da varios tumbos sobre la calzada», los ocupantes del auto salieron despedidos del habitáculo.

En el rodado viajaban cuatro personas. Dos de ellas murieron en el acto y otras dos fueron trasladadas al hospital local, indicaron medios radiales de la zona. Sobre las identidades no hay confirmaciones aún.

El hecho ocurrió pasadas las 10:00 en las inmediaciones del camping de Petroleros Jerárquicos. La Policía, junto a Fiscalía, trabajan en el lugar para determinar lo ocurrido.


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Un fatal accidente se registró este domingo 20 de septiembre. Según pudo conocer este medio, el vuelco ocurrió en sobre la Ruta 6, en cercanías a Rincón de los Sauces.

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