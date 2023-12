Quejas por los pocos locales gastronómicos abiertos en Navidad en Bariloche

La Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Bariloche (Aavytuba) recibió numerosas quejas de turistas por el cierre de establecimientos gastronómicos durante las fiestas de Navidad. La inquietud fue trasladada a la Secretaría de Turismo de Bariloche.

El titular de la cartera, Sergio Herrero, pidió «un mayor compromiso» a los comerciantes para brindar el servicio durante las fiestas de fin de año.

«Nos costó mucho imponer la Navidad en Bariloche. Son muchos los turistas que han elegido pasar Navidad y Año Nuevo. Los comerciantes tienen la libertad para elegir si abren o no, el municipio no regula la apertura o no, pero no hay que perder de vista que estamos brindando un servicio al turismo», expresó Herrero.

Según las estadísticas municipales, hay un 65% de ocupación en Bariloche en este momento. El 82% de los visitantes son argentinos, mientras que el resto son brasileños, chilenos, españoles, canadienses, colombianos y paraguayos.

Hubo muy pocos restaurantes y hoteles que ofrecieron menués gourmet para la Nochebuena. Los valores arrancaron de los 50 mil pesos por persona y hubo hoteles que cobraban hasta 180 dólares. De todos modos, muchos establecimientos completaron las reservas para esa noche. El domingo, en cambio, muchos comercios permanecieron cerrados y muchos visitantes no encontraron dónde comer.

«Deberíamos hacer un esfuerzo para que los restaurantes estén abiertos y los turistas puedan elegir entre toda la gama de gastronomía de la ciudad. Hubo muchos lugares que no abrieron el 24 y, el 25 hubo muy pocos negocios abiertos. Los que estuvieron abiertos trabajaron maravillosamente«, advirtió Herrero.