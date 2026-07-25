Murió un ciclista tras ser atropellado por una camioneta en la Ruta Provincial 7 de Neuquén

Un ciclista murió tras ser embestido por una camioneta Ford Territory en la Ruta 7.

Un ciclista murió este sábado tras ser atropellado por una camioneta Ford Territory blanca sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del kilómetro 13, paralelo a una estación de servicio, en el tramo que conecta Neuquén con Centenario.

Según la información preliminar, el hombre que circulaba en bicicleta habría intentado cruzar la ruta cuando fue embestido por la camioneta tipo SUV, que era conducida por un hombre.

El impacto se produjo con la parte frontal derecha del vehículo. Como consecuencia de la violencia del choque, el ciclista murió en el acto.

El cuerpo de la víctima permanece bajo evaluación de la Fiscalía, mientras se desarrollan las primeras medidas para esclarecer la mecánica del siniestro. La identidad del hombre fallecido todavía no fue confirmada oficialmente.

Al conductor de la Ford Territory se le realizó un test de alcoholemia, aunque por el momento no se informó el resultado.

Debido al operativo y a las tareas periciales, el tránsito permanece desviado en el sector. Personal policial trabaja en el lugar para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la investigación.

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