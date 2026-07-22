“Nos manejamos con lo que había”: el relato de la pareja que pasó 44 horas atrapada por la nieve en una ruta de la Patagonia

José Bilbao y su pareja pasaron 44 horas atrapados dentro de una camioneta en la nieve, en un sector de la Comunidad Kopolque, sobre la Ruta Provincial 43 de Santa Cruz. La temperatura llegó a los -22 °C y la principal preocupación durante la espera fue conservar el combustible para mantener la calefacción.

En diálogo con TN, el hombre de 59 años contó que ambos viven en un campo y pertenecen a una comunidad, ubicada a unos 130 kilómetros de la ciudad. El sábado por la mañana decidieron salir porque necesitaban conseguir alimento para los animales y para ellos. “El viernes vimos el pronóstico y sabíamos que se podía complicar. No teníamos alimento para los animales ni para nosotros”, explicó.

44 horas varados en medio del frío extremo de Santa Cruz

Bilbao explicó que el camino habitual estaba completamente cubierto de nieve, por lo que intentaron avanzar por un acceso alternativo. Después de avanzar apenas siete kilómetros en dos horas, la camioneta quedó encajada.

“En una subida tuve un despiste y la camioneta quedó encajada”, contó el hombre, quien intentó liberar el vehículo por sus propios medios sin éxito. Cerca de las 11 entendió que ya no podía continuar y comenzó a preparar la camioneta para soportar la espera.

La pareja pudo ser rescatada el lunes por la madrugada.

Bilbao contó que retiró la nieve alrededor del vehículo porque temía que el viento pudiera cubrirlo por completo. Luego, junto a su pareja, permaneció dentro de la camioneta encendiendo y apagando el motor para conservar el calor. Durante las horas de espera Bilbao contó que pudo mantener comunicación con sus familiares mediante Starlink, lo que les llevó calma.

La espera dentro de la camioneta y el temor por el combustible

Durante la primera noche la temperatura dentro de la zona llegó a 17 grados bajo cero y, al amanecer del domingo, Bilbao intentó nuevamente sacar la camioneta, pero no pudo. Mientras tanto, los equipos de rescate realizaban distintos intentos para llegar hasta el lugar.

Según relató el hombre, hubo dos intentos de Vialidad Provincial que no lograron concretar el rescate. Finalmente, en una de las operaciones participó la empresa petrolera Roch, que colaboró para alcanzar la zona donde se encontraba la pareja.

“Teníamos agua, pero no alimentos sólidos. Nos manejamos con lo que había y nos cuidamos mucho. Mi compañera tuvo mucho temple”, señaló Bilbao. El hombre aseguró que nunca sintieron que la situación fuera desesperante y que mantuvieron la esperanza de ser rescatados.

Sin embargo, el combustible era una preocupación permanente, ya que lo necesitaban para encender el motor durante algunos períodos. La pareja fue rescatada el lunes por la madrugada, alrededor de las 4.30, gracias a un operativo en conjunto de las autoridades que duró más de cinco horas.