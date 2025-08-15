Murió un motociclista en Cipolletti: chocó contra un poste de luz, cuál es el estado de salud del acompañante

Un motociclista murió en Cipolletti en un accidente sobre calle Julio Dante Salto, a la altura de la cancha del club Los Cerezos. El choque fue contra una columna de alumbrado público, a pocos metros de la Ruta 22. Hay un herido.

El comisario Luis Balboa comunicó a Diario RÍO NEGRO que por el siniestro una persona perdió la vida y otra resultó con fracturas. Una pareja que circulaba por el sector fue quien dio aviso a la policía del accidente.

Las personas del choque son de Cipolletti

Fue ayer alrededor de las 23. Indicó que la dinámica del siniestro está en investigación.

Balboa señaló a este medio que tanto la víctima como la persona que resultó herida son oriundas de Cipolletti. El hombre fallecido era de apellido Gutiérrez y era quien conducía la moto. Se supo que no llevaban colocado casco.