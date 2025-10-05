Quién era la mujer que murió en un accidente en Lago Puelo: tres personas resultaron heridas

Una vecina de Lago Puelo perdió la vida este domingo por la mañana en un trágico accidente sobre la Ruta 16, a la altura del sector conocido como Villa del Lago. ¿Quién era?

Fuentes confirmarón a Diario RÍO NEGRO que, la víctima fue identificada como Laura Romano, de 34 años, quien se desempeñaba en la Dirección de Servicios Públicos del municipio.

El choque fue entre un Fiat Uno y un Nissan, alrededor de las 9, cerca del kilómetro 13, en el punto donde finaliza una recta y comienza una curva pronunciada.

Desde Protección Civil de Lago Puelo precisaron que otras tres personas resultaron heridas como consecuencia del impacto.

Bomberos, Policía y Protección Civil trabajaron en el lugar para asistir a los heridos

Medios locales indicaron que Romano viajaba en el Fiat Uno, aunque las circunstancias del siniestro aún son materia de investigación.

En el lugar trabajó personal de Policía, Bomberos Voluntarios y Protección Civil, junto al gabinete de Criminalística de la Policía del Chubut, que busca determinar cómo se produjo el choque.

El sitio Infochucao informó que el accidente ocurrió en una de las curvas más peligrosas de la Ruta 16, una zona donde los vecinos han advertido reiteradamente sobre el riesgo vial.