Choque fatal sobre la Ruta 16, en Lago Puelo: tres personas dieron positivo de alcoholemia

La muerte de una mujer de 34 años causó gran consternación en Lago Puelo y en toda la comarca andina. Una vecina falleció el domingo producto de un accidente entre dos vehículos sobre la Ruta 16. En uno de los autos involucrados en el siniestro iban personas que dieron positivo de alcoholemia.

Muerte sobre la Ruta 16: tres personas dieron positivo de alcoholemia

El impacto fue entre un Nissan Sentra y un Fiat Uno. “El choque ocurrió cerca de las 9.20, a unos 13 kilómetros del pueblo. Cuando el personal policial llegó al lugar constató que la conductora del Fiat Uno estaba sin vida. Se inició el proceso de investigación y se trasladó a las personas heridas al hospital, incluida la niña de seis años«, informó el director de Seguridad de Chubut, Omar Delgado.

La hija de la mujer que murió en el accidente se supo que fue rescatada con múltiples fracturas y trasladada al Hospital Rural de Lago Puelo. El medio Canal 12 señaló que esta fuera de peligro y acompañada por familiares.

Una de las hipótesis es que un vehículo estaba detenido o estacionado. En diálogo con el canal de Chubut, Delgado señaló que en el Nissan viajaban cuatro personas oriundas de El Bolsón, y que tres de ellas dieron positivo en alcoholemia. Además, agregó que «el impacto fue muy fuerte por el daño estructural de los vehículos y por el fallecimiento de esta mujer”.

En el sitió del accidente trabajó personal de Bomberos Voluntarios, Policía del Chubut y del Hospital Rural, junto al Ministerio Público Fiscal.

Quién era la mujer de Lago Puelo que murió en el accidente sobre la Ruta 16

La víctima fue identificada como Laura Romano Abrea, de 34 años, quien se desempeñaba en la Dirección de Servicios Públicos del municipio.

«Su partida causa una profunda consternación en la comunidad por la pérdida de una joven madre y vecina de Lago Puelo«, señalaron en un mensaje del Ejecutivo local.