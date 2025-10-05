Murió una persona en un accidente en Lago Puelo: fue sobre la Ruta 16, hay al menos tres heridos

Un muerto sobre la Ruta 16, en Lago Puelo. Foto: Gentileza.

Una persona murió este domingo en una choque en Lago Puelo. El accidente fue entre dos vehículos sobre la Ruta 16, en el sector de Villa del Lago. Tres personas al menos resultaron heridas.

El impacto fue entre un Fiat Uno y un Nissan. Fuentes policiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO el fallecimiento de una persona por la colisión.

Choque fatal sobre la Ruta 16, en Lago Puelo: qué se sabe

El sitio Infochucao indicó que desde Protección Civil de Lago Puelo indicaron que el siniestro ocurrió en una de las curvas más pronunciadas de la Ruta 16. Además se supo que tres personas heridas fueron trasladadas al hospital local.

Medios de la comarca indicaron que según las primeras versiones los ocupantes de los autos involucrados en el accidente serían vecinos de El Bolsón y Lago Puelo, y que la víctima iría a bordo del Fiat Uno.

Trabaja en el sitio personal policial, de bomberos y de Protección Civil.

Se investiga cómo fue la dinámica del accidente.

Noticias en desarrollo