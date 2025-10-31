Quién era la mujer que murió en un choque frontal en la Ruta 151: tenía 31 años y vivía en Cinco Saltos

Un choque frontal conmocionó al Alto Valle este jueves 30 de octubre por la noche. Este viernes, fuentes relacionadas confirmaron a Diario RÍO NEGRO la identidad de la mujer que murió en el siniestro: tenía 31 años y vivía en Cinco Saltos. Viajaba entre Barda del Medio y Almirante Cordero cuando impactó contra un camión en un accidente múltiple. Miembros de la localidad comunicaron su dolor en redes sociales.

La víctima era Pamela Estefanía Quintana. «La comunidad educativa de la Escuela N°291 comunica el fallecimiento de la Sra. Pamela Quintana, madre de nuestro estudiante Bautista. Acompañamos en este inmenso dolor a su familia», comunicaron integrantes del establecimiento en redes sociales.



«Grupo Picunche acompaña en este dolor tan grande a la familia San Martin, familia Quintana y familia Fernández por la dolorosa perdida de Pamela Quintana (Q.E.P.D)», sumaron también sus condolencias.

Según comunicó Corres Servicios Funerarios, sus restos fueron velados y posteriormente sepultados en el cementerio local.

Cómo fue el accidente en el que murió una mujer de Cinco Saltos en la Ruta 151

Quintana murió en un accidente múltiple siniestro múltiple sobre la Ruta 151 este jueves, alrededor de las 23:30.

El siniestro involucró a un total de cuatro rodados: el camión, el Volkswagen Bora, un Gol Trend conducido por una mujer de Añelo y una motocicleta 110, según comunicó la jefa de tránsito de Cipolletti, Vilma Ríos.

El gran despliegue policial y de pericias mantuvo la ruta interrumpida durante varias horas, hasta las 6 de la mañana de este viernes.

Las primeras pericias indican que el Volkswagen Bora, que circulaba en sentido norte-sur, habría intentado realizar una maniobra de esquive al encontrarse sorpresivamente con la motocicleta, que se investiga si circulaba sin luces. Esta acción provocó que la conductora del Bora invadiera el carril contrario, impactando violentamente contra el camión que se dirigía en sentido opuesto.

La mujer de 31 años fue la única víctima fatal del suceso. Por su parte, el conductor de la motocicleta, un hombre, resultó con heridas y fue derivado de inmediato al hospital de Cipolletti. El Gol Trend también colisionó durante el arrastre del impacto, aunque su conductora resultó ilesa.

En el lugar trabajaron intensamente personal de la médica policial, el Gabinete de Criminalística de Cinco Saltos y la Fiscalía local, que ha iniciado una investigación para esclarecer la secuencia y las causas exactas de la tragedia vial.