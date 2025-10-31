ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Trágico choque sobre la Ruta 151, en Río Negro: murió una persona y hay otra herida

Ocurrió entre las localidades de Contralmirante Cordero y Barda del Medio

Redacción

Por Redacción

La Ruta 151 se convirtió en el escenario de un trágico choque este viernes. Entre las localidades de Contralmirante Cordero y Barda del Medio, se registró un siniestro que dejó como resultado la muerte de una persona. Además trascendió que hay otra persona que tuvo que ser trasladada en «código rojo». Las autoridades policiales trabajan en el sitio.

Nota en desarrollo


Temas

Barda del Medio

choque fatal

Río Negro

Ruta 151

