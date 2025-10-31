Trágico choque sobre la Ruta 151, en Río Negro: murió una persona y hay otra herida

La Ruta 151 se convirtió en el escenario de un trágico choque este viernes. Entre las localidades de Contralmirante Cordero y Barda del Medio, se registró un siniestro que dejó como resultado la muerte de una persona. Además trascendió que hay otra persona que tuvo que ser trasladada en «código rojo». Las autoridades policiales trabajan en el sitio.

Nota en desarrollo