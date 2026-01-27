Quién era la turista de Buenos Aires que murió tras sufrir un golpe fatal en una cascada de Bariloche

Una turista, oriunda de Buenos Aires, murió tras sufrir un grave incidente en Bariloche. La mujer se encontraba en la cascada del Frey y perdió la vida luego de recibir un golpe fatal en la cabeza tras usar el lugar como tobogán.

Si bien ya se había informado que la mujer era oriunda de Buenos Aires, recién en las primeras horas de este martes se logró constatar su identidad.

Quién era la turista que murió en una cascada de Bariloche

Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, la víctima fatal del trágico episodio fue identificada como Silvana Garibaldi. Tenía aproximadamente 50 años y residía en la ciudad de Pilar, Bueno Aires.

Su muerte se produjo casi al instante ya que recibió un golpe en la nuca. En el caso intervino la fiscal Silvia Paolini y el cuerpo de la víctima fue trasladado a Bahía López por Prefectura Naval.

Tragedia en Bariloche: lo que se sabe del hecho

El hecho se registró el pasado lunes 26 de enero, minutos antes de las 19.30, en la cascada Frey, al final del brazo Tristeza, dentro del parque Nahuel Huapi

La mujer llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas y cuando se deslizó en un sector de la cascada, sufrió un golpe mortal en la zona de la nuca de la cabeza.

Las personas que presenciaron el episodio se arrojaron al agua y la sacaron a la superficie. Debido a que estaba inconsciente le practicaron maniobras de RCP pero lamentablemente, no pudieron reanimarla.

Cuando las autoridades recibieron el aviso, se montó un operativo con Guardaparques, personal de Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y Prefectura Naval Argentina. También se le dio aviso a la Fiscalía y en el procedimiento «se sumó colaborando con el traslado de personal y familiares, un operador lacustre del Parque Nacional».

Por la dificultad del terreno, cerca de la 1 de la madrugada de este martes, se logró retirar el cuerpo de lugar. Desde Parque informaron que el traslado se efectuó por tierra desde la zona de la cascada hasta el lago Nahuel Huapi y posteriormente por vía lacustre hasta Bahía López, donde Policía de Río Negro realizaron las pericias y el traslado a la morgue local.