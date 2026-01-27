Estados Unidos bajo cero: ya hay 30 muertos, térmica de -31°C y más de 8.000 vuelos cancelados

La colosal tormenta invernal que azota a Estados Unidos se cobró nuevas víctimas en las últimas horas, y elevó la cifra de fallecidos a al menos 30 personas. El fenómeno, que combina nevadas históricas con una ola de frío ártico, mantiene paralizada una franja de 2.100 kilómetros que va desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra, afectando la vida diaria de millones de habitantes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la acumulación de nieve superó los 50 centímetros en zonas como Pittsburgh, donde la sensación térmica se desplomó hasta los 31 grados bajo cero. El pronóstico no da tregua: se espera que una nueva masa de aire polar ingrese en las próximas jornadas, con riesgo de otra tormenta sobre la costa este para el fin de semana.

Caos logístico y energético

El impacto en la infraestructura es devastador. Este lunes se cancelaron más de 8.000 vuelos en todo el país, según FlightAware. El domingo, la parálisis alcanzó al 45% de las operaciones aéreas, el porcentaje más alto registrado desde el pico de la pandemia de COVID-19.

En el sur del país, la red eléctrica colapsó. Más de 690.000 personas quedaron sin luz, con el estado de Misisipi sufriendo su peor tormenta de hielo desde 1994. La situación obligó a las autoridades a montar refugios de emergencia con generadores, mientras ciudades como Oxford quedaron aisladas por la caída masiva de árboles y cables.

El mapa de la tragedia

El reporte de víctimas fatales ilustra la peligrosidad del temporal en distintos frentes:

Las autoridades investigan la muerte de al menos ocho personas en la vía pública durante el fin de semana. Accidentes: Se reportaron fallecidos por atropellamientos con máquinas quitanieves en Massachusetts y Ohio, y accidentes mortales con trineos en Arkansas y Texas.

En Kansas, hallaron el cuerpo de una mujer cubierto de nieve. Resto del país: También se confirmaron decesos en Tennessee (4), Luisiana (3), Pensilvania (3), Misisipi (2) y Nueva Jersey (1).

En la ciudad de Nueva York, que vivió su día más nevado en años, las clases presenciales se suspendieron, volcando a 500.000 estudiantes al sistema virtual para evitar la interrupción del ciclo lectivo.

Con información de AP.