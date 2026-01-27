Tragedia en Bariloche: advierten sobre el riesgo de usar una cascada como tobogán

Una mujer de 50 años murió tras sufrir un accidente en la Cascada Frey, al final del Brazo Tristeza, al suroeste de Bariloche, ayer alrededor de las 19.30.

La turista de 50 años oriunda de Pilar, provincia de Buenos Aires, llegó hasta ese sector en una embarcación particular y luego de recorrer un sendero de 900 metros llegó hasta la cascada. Poco después, un aviso a Parques Nacionales alertó sobre un accidente en ese lugar.

«Personas presentes en el lugar lograron sacarla a la superficie (de la cascada) y le practicaron maniobras de RCP, sin obtener signos vitales«, indicaron desde el parque nacional Nahuel Huapi.

De inmediato, se montó un operativo conformado por guardaparques, personal de Departamento Incendios Comunicaciones y Emergencias (ICE), un paramédico de la Comisión de Auxilio y la Prefectura Naval Argentina y recién a la medianoche, se logró retirar el cuerpo, con la autorización del Ministerio Público Fiscal.

Cascada Frey al final del Brazo Tristeza. Foto: gentileza

«El traslado se efectuó por tierra desde la zona de la cascada hasta el lago Nahuel Huapi y luego, por vía lacustre hasta Bahía López y finalmente, a la morgue«, señalaron.

Desde la intendencia del parque, recalcaron que en el sector del accidente, «muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán, actividad totalmente prohibida por extremas razones de seguridad».

El salto tiene entre 3 y 4 metros y, una extensión de 90 metros. Es un macizo de piedra que al tener algas, lo vuelve resbaloso y dificulta caminar por ese sector.

«Es una zona prohibida ubicada en el límite de la reserva estricta y el parque nacional. Es uno de los brazos más largos y allí está la cascada y el arroyo Frey. Como usan el lugar como tobogán, hace un año y medio pusimos carteles sobre la peligrosidad», comentó Mariano Dalla Cia, coordinador de Conservación y Uso Público del parque nacional Nahuel Huapi.

El cartel advierte que las actividades sobre la cascada están prohibidas, la dificultad de atender una emergencia por la demora en llegar hasta ese sector. «Una lancha puede tardar una hora en llegar y otra en volver, más el tránsito entre Bahía López y el centro de salud«, dijo Dalla Cia.

Si bien las autoridades desconocen qué hacía la víctima, «se encontraba en un lugar indebido porque estaba en el curso del arroyo. Cuando colocamos la cartelería, pensamos que se podía dar una situación como ésta. Lamentablemente, esta vez la mujer perdió la vida, pero si hubiera sufrido un traumatismo, quizás tampoco llegaba al hospital«.