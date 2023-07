Quién era Williams Tapón, el joven que se suicidó tras agredir a un árbitro con una patada en la cabeza

El trágico desenlace de William Tapón, un joven de 24 años, conmocionó al país después de protagonizar un brutal episodio de violencia en un torneo de fútbol amateur en Sarandí, provincia de Buenos Aires. Su nombre tomó popularidad a raíz de un video que mostraba cómo golpeaba en el suelo al árbitro del partido, generando una fuerte condena social y problemas legales. Ayer, fue hallado sin vida y la principal hipótesis gira en torno al suicidio. Quién era.

Nacido y criado en el barrio Agüero, en zona sur, William era conocido por ser un joven problemático, con antecedentes de comportamiento violento.

Según relatos de sus compañeros, había sido expulsado de dos torneos de fútbol previos por su conducta agresiva. El primero fue en el club Copa Río del Sur, en Gerli, y luego en el club Palá, en Avellaneda.

Estas expulsiones indicaron que sus acciones fueron graves y provocaron la exclusión de competencias por las que se pagaba una alta suma de dinero.

El desafortunado episodio que llevó a su muerte ocurrió en las vías del ferrocarril, en la intersección de las avenidas General Paz y Heredia.

Fue encontrado sin vida tras presuntamente quitarse la vida con un disparo de arma de fuego en la región parietal. La noticia del suicidio conmocionó a la comunidad y dejó una pregunta abierta sobre las causas y circunstancias detrás de esta trágica decisión.

William se encontraba en el centro de un caso legal por «homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo», en relación al torneo amateur en Avellaneda donde cometió la agresión contra el árbitro del partido. La APREVIDE ya había emitido previamente una prohibición de por vida para que asistiera a eventos deportivos en la provincia.

El árbitro del encuentro, Cristian Paniagua, de 36 años, brindó su testimonio y reportó las lesiones que sufrió como consecuencia de los golpes recibidos por parte de Tapón. Fue hospitalizado en el hospital Presidente Perón de Avellaneda y dado de alta posteriormente.

Aunque la historia de William Tapón estuvo marcada por actos de violencia y controversias, su trágico desenlace generó debates sobre la importancia de abordar la violencia en el deporte y la necesidad de fomentar la conciencia y el respeto en los campos de juego.

Joven que se suicidó tras agredir a un árbitro con una patada: Qué debo saber para ayudar

Reconocer signos de alerta: aislamiento, persistencia de ideas negativas, dificultad para comer, dormir, trabajar, desesperanza, llanto inconsolable, repentino cambio de conducta.

Eliminar prejuicios. El suicidio no es ni bueno, ni malo. Tampoco un hecho delictivo. Es una situación de sufrimiento.

Acompañar. El diálogo no es un interrogatorio, sino compartir un momento.

Ofrecer escucha. Conversar con una persona sobre sus intenciones de matarse no incrementa la posibilidades del acto.

No debe asociarse el suicidio y el intento de suicidio con acciones de cobardía o valentía. Tampoco con hechos románticos o heroicos.

La tendencia al suicidio no es hereditaria. Lo que sí puede trasmitirse es la visión de que es una forma de solución a los problemas.

El suicidio o intento de suicidio puede ocurrir durante un proceso depresivo o no. Los comportamientos suicidas se han asociado con depresión, abuso de sustancias, esquizofrenia y otros padecimientos mentales. Esta asociación no se debe sobrestimar. No hay una relación directa entre el sufrimiento que padece quien desea terminar con su vida y los padecimientos o enfermedades mentales.

Joven que se suicidó tras agredir a un árbitro con una patada: Dónde comunicarse

Los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas. También se pueden hacer consultas en los centros de salud y hospitales del interior.

Se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro, el 21 de septiembre se promulgó la ley N° 5595 mediante la cual la Provincia adhirió a la normativa nacional y creó la Mesa Interministerial para la prevención del suicidio para el abordaje integral de la problemática.

Por el momento, no hay una línea de atención específica, pero te podés comunicar a la Coordinación Provincial de Salud Mental Comunitaria y Adicciones en Viedma. El teléfono es 2920 – 423002, la dirección, Laprida Nº 240 (C.P. 8500 – VIEDMA) y por mail a saludmental@salud.rionegro.gov.ar, dirsaludmentalcomunitariarn@gmail.com.

También está la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones

Buenos Aires N° 155, Viedma con los siguientes teléfonos: Viedma: 2920 – 617309, General Roca: 2984 – 879343, Cipolletti: 299 – 4011110, Bariloche: 2944 – 383398.

En situaciones de «autoflagelo» o tentativa de suicidio, desde el equipo de Salud Mental del hospital Francisco López Lima de Roca explicaron que el dispositivo inicia con el llamado al 911.

Con la primera intervención, a cargo de la policía de Río Negro, comienza el trabajo en red desde donde recurren al Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (Siarme) para trasladar al paciente al centro de salud.

Leonardo Paniagua, Jefe de Salud Mental del López Lima relató que los casos suelen entrar por guardia -tras el traslado del Siarme- para poder ser atendidos por el equipo que lidera. Además, en episodios con sospechas o presunción de suicidio, pueden acudir al servicio en Roca: de 8 a 16, de lunes a viernes. Aunque, las urgencias se atienden las 24 horas por Guardia Central.

En todo el país, funciona la ONG conocida como Centro de Atención al Suicida (CAS). El teléfono es el 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 desde todo el país, de lunes a domingo de 8 a 00.

También te podés comunicar con la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación (011) 4379-9402 o por mail a saludmentalnacion@msal.gov.ar.