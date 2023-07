El último audio de Williams Tapón: qué dijo el jugador que pateó al árbitro y luego se suicidó

Williams Alexander Tapón, un joven de 24 años quien había sido protagonista de una brutal agresión a un árbitro durante un partido de fútbol amateur, fue hallado muerto anoche en una impactante noticia que conmovió al mundo deportivo y a sus familiares. El futbolista, oriundo de la localidad de Gerli, estaba por enfrentar problemas legales debido a su violento accionar, lo que lo llevó a sentir una enorme presión y angustia. Antes de tomar la trágica decisión, les envió un audio a sus familiares.

Horas antes de su trágico desenlace, Tapón había declarado ante la Justicia, expresando arrepentimiento por su acto. Sin embargo, cuando el árbitro agredido también declaró y manifestó que temió por su vida, Williams Alexander se sintió acorralado y desesperado, según lo expresado a sus familiares. Fue en ese momento que el joven tomó una drástica decisión que cambiaría el rumbo de su destino para siempre.

Antes de quitarse la vida, Williams Alexander envió un estremecedor audio a algunos miembros de su familia. En la grabación, se podían escuchar sus palabras cargadas de dolor y angustia. «Gracias por todo, siempre estuviste, nunca me dejaste solo y eso lo valoro, te amo, te amo», se le oyó decir. La voz del futbolista transmitía una profunda tristeza y desesperación al afirmar: «No soy fuerte, no sé qué me pasa, no soy yo». Las siguientes palabras reflejaban su decisión final: «Hasta acá llegué».

El mensaje continuaba con Williams Alexander expresando su amor y disculpas a sus seres queridos: «Te amo. Sé que voy a quedar como un cobarde y cagón, pero me cansé, me cansé, no doy más, discúlpenme por favor». Estas palabras dejaron en claro la intensidad de su sufrimiento emocional y la carga que llevaba consigo.

En medio de la conmoción por lo ocurrido, una de las hermanas de Williams Alexander Tapón confirmó la triste noticia: «Sí, es así. Mi hermano se suicidó por toda la m… que le estaban haciendo, por todo lo que lo estaban acusando, lo estamos llevando a la morgue, mi hermano se suicidó». El dolor y la impotencia de la familia se hacían evidentes en sus palabras.

El trágico desenlace de Williams Alexander Tapón dejó un profundo debate en la sociedad, recordando la importancia de abordar temas como la salud mental y el cuidado emocional, especialmente en situaciones de alta presión y exposición mediática.

Joven que se suicidó tras agredir a un árbitro con una patada: Qué debo saber para ayudar

Reconocer signos de alerta: aislamiento, persistencia de ideas negativas, dificultad para comer, dormir, trabajar, desesperanza, llanto inconsolable, repentino cambio de conducta.

Eliminar prejuicios. El suicidio no es ni bueno, ni malo. Tampoco un hecho delictivo. Es una situación de sufrimiento.

Acompañar. El diálogo no es un interrogatorio, sino compartir un momento.

Ofrecer escucha. Conversar con una persona sobre sus intenciones de matarse no incrementa la posibilidades del acto.

No debe asociarse el suicidio y el intento de suicidio con acciones de cobardía o valentía. Tampoco con hechos románticos o heroicos.

La tendencia al suicidio no es hereditaria. Lo que sí puede trasmitirse es la visión de que es una forma de solución a los problemas.

El suicidio o intento de suicidio puede ocurrir durante un proceso depresivo o no. Los comportamientos suicidas se han asociado con depresión, abuso de sustancias, esquizofrenia y otros padecimientos mentales. Esta asociación no se debe sobrestimar. No hay una relación directa entre el sufrimiento que padece quien desea terminar con su vida y los padecimientos o enfermedades mentales.

Joven que se suicidó tras agredir a un árbitro con una patada: Dónde comunicarse

Los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas. También se pueden hacer consultas en los centros de salud y hospitales del interior.

Se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro, el 21 de septiembre se promulgó la ley N° 5595 mediante la cual la Provincia adhirió a la normativa nacional y creó la Mesa Interministerial para la prevención del suicidio para el abordaje integral de la problemática.

Por el momento, no hay una línea de atención específica, pero te podés comunicar a la Coordinación Provincial de Salud Mental Comunitaria y Adicciones en Viedma. El teléfono es 2920 – 423002, la dirección, Laprida Nº 240 (C.P. 8500 – VIEDMA) y por mail a saludmental@salud.rionegro.gov.ar, dirsaludmentalcomunitariarn@gmail.com.

También está la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones

Buenos Aires N° 155, Viedma con los siguientes teléfonos: Viedma: 2920 – 617309, General Roca: 2984 – 879343, Cipolletti: 299 – 4011110, Bariloche: 2944 – 383398.

En todo el país, funciona la ONG conocida como Centro de Atención al Suicida (CAS). El teléfono es el 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 desde todo el país, de lunes a domingo de 8 a 00.

También te podés comunicar con la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación (011) 4379-9402 o por mail a saludmentalnacion@msal.gov.ar.