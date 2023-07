«Buscaba una disculpa, no plata», dijo el árbitro golpeado por Willian Tapon

El árbitro Cristian Paniagua, que fue golpeado por un jugador durante un torneo amateur en Avellaneda, dijo que nunca buscó plata. También lamentó el suicidio de William Tapon, su agresor.

«No quería salir a hablar, pero se están diciendo muchas cosas que no son verdad. Yo hablé con él el domingo y le dije que por lo que hizo él no pude juntar la plata, que me podría haber matado. Yo buscaba una disculpa de corazón, no plata», aseguró Paniagua en diálogo con Radio Splendid 990.

En la misma línea, lamentó lo sucedido con Tapon, quien decidió quitarse la vida con un arma de fuego: «La intención no era que se suicidara, sino que se tome conciencia y que no reaccionen más con violencia. Lamento mucho la decisión que tomó el pibe».

«Yo no quería que termine mal. Yo hablé con él para ver si le salía una disculpas del corazón. Jamás le pedí plata. Le expliqué que yo era padre de familia, que era el primer partido, que no puede reaccionar así. Lo único que me dijo es que lo hizo en caliente», sentenció el árbitro que negó la acusación de haberle pedido dinero para callar el tema.

Qué dijo el árbitro sobre la agresión de William Tapon

Paniagua dijo que «vi que estaban tomando cerveza afuera de la cancha. Le saco la roja al siete. Me tira un cabezazo, me voy para atrás. Nunca veo a William que viene. Me pega unas piñas, me caigo y antes de poder levantarme me pega una patada en la cabeza», contó.

Dijo que luego recién «me desperté yendo para el hospital».

Fuente: Noticias Argentinas

Joven que se suicidó tras agredir a un árbitro con una patada: Qué debo saber para ayudar

Reconocer signos de alerta: aislamiento, persistencia de ideas negativas, dificultad para comer, dormir, trabajar, desesperanza, llanto inconsolable, repentino cambio de conducta.

Eliminar prejuicios. El suicidio no es ni bueno, ni malo. Tampoco un hecho delictivo. Es una situación de sufrimiento.

Acompañar. El diálogo no es un interrogatorio, sino compartir un momento.

Ofrecer escucha. Conversar con una persona sobre sus intenciones de matarse no incrementa la posibilidades del acto.

No debe asociarse el suicidio y el intento de suicidio con acciones de cobardía o valentía. Tampoco con hechos románticos o heroicos.

La tendencia al suicidio no es hereditaria. Lo que sí puede trasmitirse es la visión de que es una forma de solución a los problemas.

El suicidio o intento de suicidio puede ocurrir durante un proceso depresivo o no. Los comportamientos suicidas se han asociado con depresión, abuso de sustancias, esquizofrenia y otros padecimientos mentales. Esta asociación no se debe sobrestimar. No hay una relación directa entre el sufrimiento que padece quien desea terminar con su vida y los padecimientos o enfermedades mentales.

Joven que se suicidó tras agredir a un árbitro con una patada: Dónde comunicarse

Los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas. También se pueden hacer consultas en los centros de salud y hospitales del interior.

Se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro, el 21 de septiembre se promulgó la ley N° 5595 mediante la cual la Provincia adhirió a la normativa nacional y creó la Mesa Interministerial para la prevención del suicidio para el abordaje integral de la problemática.

Por el momento, no hay una línea de atención específica, pero te podés comunicar a la Coordinación Provincial de Salud Mental Comunitaria y Adicciones en Viedma. El teléfono es 2920 – 423002, la dirección, Laprida Nº 240 (C.P. 8500 – VIEDMA) y por mail a saludmental@salud.rionegro.gov.ar, dirsaludmentalcomunitariarn@gmail.com.

También está la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones

Buenos Aires N° 155, Viedma con los siguientes teléfonos: Viedma: 2920 – 617309, General Roca: 2984 – 879343, Cipolletti: 299 – 4011110, Bariloche: 2944 – 383398.

En todo el país, funciona la ONG conocida como Centro de Atención al Suicida (CAS). El teléfono es el 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 desde todo el país, de lunes a domingo de 8 a 00.

También te podés comunicar con la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación (011) 4379-9402 o por mail a saludmentalnacion@msal.gov.ar.