Trágico desenlace: encontraron el cuerpo sin vida del hombre que era buscado en el río en Allen

El domingo por la tarde un hombre fue arrastrado por la corriente del río Negro en Allen. En las primeras hipótesis se hablaba de un rescate a un niño, pero esto fue desmentido por fuentes policiales. El hombre, que se encontraba junto a su pareja y su abuelo, simplemente no hizo pie y fue llevado por la correntada. A casi 24 horas de su desaparición, Defensa Civil confirmó el hallazgo de su cuerpo.

Según informó Defensa Civil de Allen a Diario RÍO NEGRO, los rastrillajes se realizan en la zona de La Puntilla. Después del mediodía se encontró «algo que podría ser el cuerpo» pero aún no podía ser confirmado. Finalmente, a las 15.20 de este lunes comunicaron de manera oficial el hallazgo del cuerpo.

Su nombre era Ceferino Ibraem Otero, tenía 34 años y era de Sierra Grande, pero vivía en Neuquén.

Desmienten la hipótesis que mencionaba el rescate a un niño

En paralelo, se conoció también que la información que había circulado habla de un intento de rescate a un niño.

Sin embargo, desde la subcomisaria 56 aseguran que el joven estaba veraneando con su pareja y su abuelo cuando no hizo pie y fue arrastrado por la corriente. Su madre se encontraba también con él y lo habría alertado sobre la profundidad del agua, ya que el joven no sabía nada.