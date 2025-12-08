Sin rastros del hombre que desapareció en el Arroyón en Allen: segundo día de rastrillajes, qué se sabe

En Allen continúa la búsqueda del hombre que fue arrastrado por la corriente en la zona de «El Arroyón». La Policía, junto a Defensa Civil, realiza rastrillajes por la zona costera para encontrarlo este lunes. Su hijo, que también estaba siendo arrastrado, fue rescatado con éxito.

El domingo por la tarde, un padre y su hijo fueron arrastrados por la corriente en la zona de «El Arroyón», en Allen. El niño, de seis años, fue rescatado, pero su padre, de 34 años, continúa desaparecido.

«Se está trabajando intensamente desde ayer con rastrillajes. Está colaborando Prefectura Naval con la búsqueda del joven», indicaron desde la Policía. Se trata de tareas que se desempeñan en el río y en la zona costera.

El sector donde ingresó al agua el hombre de 34 años es una zona no habilitada como balneario debido a la peligrosidad que representa la correntada.