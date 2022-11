Quiénes son Sele Vera y el polémico manager denunciado por agresión

Sele Vera y Los Pampas se convirtió en un fenómeno popular en los últimos años y llegó a ofrecer un show en el Teatro Gran Rex en Buenos Aires. La banda liderada por Selena Vera, la barilochense de 19 años, realiza covers de canciones románticas en versión de chamamé.

Se volvieron un éxito a través de los videos subidos a las redes sociales y poco a poco, comenzaron a recorrer el país. El video de la versión de “Dueles”, del dúo mexicano Jesse & Joy, superó los 34 millones de visualizaciones.

En una entrevista con RÍO NEGRO en mayo, la artista aseguró que la fama no se le subió a la cabeza: “La verdad, no me acostumbré a la fama, a mi me gusta la vida tranquila”.

Contó que desde muy chica, le gusta la música y hace tres años, empezó «de manera profesional con un video en las redes sociales”. “A través de las redes sociales la gente nos fue dando confianza y así salimos”, explicó.

Adrián Perez es el manager y el baterista del grupo. El sábado pasado fue denunciado por ocasionarle dos fracturas a Hugo Mardones, un sonidista de la productora Makro, que había sido contratado para trabajar en el aniversario de Dina Huapi.

Según relataron testigos del episodio, tras una diferencia, Pérez golpeó fuertemente a Mardones y “le desfiguró la cara”. Se radicó la denuncia en la Comisaría de Dina Huapi y tras una consulta el hospital Ramón Carrillo donde se verificaron las dos fracturas, Mardones fue revisado por un médico policial.

Tiempo atrás, los diarios de Salta denunciaron un llamativo episodio. “El paso de Sele Vera y Los Pampas dejó un sabor amargo a los miles de fans de la provincia de Salta que con mucha expectativa viajaron hasta Cafayate para escuchar su voz en vivo. Lastimosamente, estalló la polémica y la cantante barilochense recibió fuertes críticas por su actuación”, publicó el sitio Voces Críticas.

El show de una hora aproximadamente y, a su término, la cantante y sus músicos se subieron a un vehículo sin saludar a los fans. Cuando se retiraban del predio, «el mánager de Sele Vera, identificado como Adrián Pérez, no habría tenido de las mejores expresiones para con los demás artistas y periodistas que se encontraban allí. ‘Sacame la camioneta que me quiero ir’, gritó para apurar la salida de la combi del sector de los artistas«, relató el medio Que Pasa Salta.