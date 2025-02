“Quiero ser policía”, un síntoma de época en Neuquén y Río Negro

En Neuquén y Río Negro este año hay más personas que aspiran a ser parte de las Fuerzas de Seguridad respecto a años anteriores. En ambas provincias se registró un aumento exponencial de inscripciones para ser Agente de Penitenciaria, de Seguridad u Oficial.

En Neuquén por ejemplo, en enero y febrero ya se anotaron 1.052 personas. En todo el 2024 hubo 2.507 inscripciones. Es decir, en solo dos meses de este año se registró casi la mitad de personas que lo hizo en todo el año pasado. La mayoría son jóvenes. Y también mujeres. Las estadísticas muestran un 80% aspirantes mujeres y solo un 20% varones.

En Río Negro la situación es similar. En 2025 ya se inscribieron 1.922 en la Escuela de la Policía, un número que, según informó la provincia, supera casi un 400% la capacidad promedio de las instalaciones. Al igual que en Neuquén el 80% de las inscriptas son mujeres.

Lo jóvenes, lideran los inscriptos para el 2025. Foto: Florencia Salto

Si bien de los preinscriptos no terminan ingresando todo porque deben pasar por un proceso de exámenes psicológicos, médicos, físicos y por el preocupacional, las cifras dan cuenta de la intención que hay en la población y del interés que despierta ser parte de las Fuerzas de Seguridad provincial.

¿Son acaso estas cifras elementos que permiten pensar la coyuntura? ¿Qué tiene en particular este año que hay una cantidad mayor de personas inscriptas en comparación a años anteriores?

“Es un trabajo que, aunque se pueda tener algún prejuicio ideológico, en términos de salario, obra social, no es malo”, empezó analizando Mariana Galvani, doctora en Ciencias Sociales (UBA) e investigadora del Instituto Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) y directora ejecutiva del Instituto de investigación “En Foco”.

Y las cifras la respaldan: ya en el segundo año de la carrera para Oficial, los aspirantes son reconocidos como Agentes técnicos y cobran un sueldo de aproximadamente 1.200.000 pesos. Para tener un punto de comparación dos ejemplos: Un docente – según lo informado por ATEN – tras haberse formado por cuatro años, tras recibirse, cobra por un cargo 923.000 pesos. El otro ejemplo – brindado por Siprosapune – un trabajador profesional que ingresa a cualquier residencia en diversas profesiones en Salud Pública de Neuquén, es decir, un trabajador que ya tiene su título de grado como bioquímico, odontólogo, farmacéutico o médico, etc. cobra de bolsillo 1.300.000 pesos.

“El salario es muy interesante para entrar”, siguió Galvani, “parece que los pibes no tienen mucho prejuicio ideológico con esta profesión. Y además están avalados por esta coyuntura: una sociedad muy corrida a la derecha, que la represión está prestigiada y que hay un fuerte consenso social que hay que buscar enemigos internos. ¿Cómo se los combate? con policía. O sea, todo cierra para que muchos quieran ser parte de la fuerza policial”. Y sumó: “Quienes se inscriban, tienen un beneficio material y otro simbólico; van a conseguir prestigio porque en esta coyuntura la policía está ponderada. Es un clima de época ¿Peor que en otras crisis? Sí, porque va acompañado de una ideología de derecha”, cerró.

El promedio de edad de inscriptos en Neuquén es de 19 a 24 años. En este sentido, Verónica Trpin, doctora y magister en Antropología Social, profesora en Historia, investigadora del Conicet y directora del Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales sumó otra mirada: “Hay que pensar estos números de inscriptos desde las alternativas que tienen los jóvenes en el acceso a los trabajos en una tendencia mundial de informalidad y precarización de las condiciones de trabajo, donde impera el discurso del emprendedurismo, del cuentapropismo y que abonan la autoexplotación”.

Además, para ella es importante pensar en las trayectorias, orígenes y aspiraciones que tienen quienes se inscriben para entender el fenómeno. Estas ventanas pueden ser atractivas para jóvenes de ciertos circuitos sociales: “Para estos jóvenes”, concluyó, “alistarte en las fuerzas de seguridad implica cierto mejoramiento de su condición social y no solo en términos de poder adquisitivo sino también de validación social de trabajo”.

En Neuquén hubo 1052 inscripciones en la policía en solo dos meses

Desde la división de Reclutamiento y Selección de Neuquén aseguran que en 2024 tuvo 2.507 postulantes inscriptos, en todo el año. En 2025, entre enero y febrero se registraron 1.052 inscriptos. Es decir, en solo dos meses se registraron casi la mitad de todos los inscriptos del año pasado. “Ha crecido exponencialmente la cantidad de inscriptos”, analizó Rosana Bello, Superintendente de Apoyo y Servicios e integrante del Consejo Asesor Superior de la Policía de Neuquén.

Las inscripciones están abiertas todo el año y las oficinas repartidas en toda la provincia: en Neuquén capital, Chos Malal, Zapala, Cutral Co, Junín de los Andes y Añelo.

Cada escuela tiene un cupo y, además, los preinscriptos deben superar las instancias de selección: desde un test psicológico hasta un preocupacional. Por eso, de los preinscriptos no entran todos.

En Neuquén se pueden estudiar tres carreras: Agente de Seguridad; de Penitenciaria y Oficial.

La mayoría de las inscriptas para este año son mujeres. Foto: Florencia Salto

Tanto la carrera de Seguridad como de Penitenciaria tienen una formación de nueve meses, separados en dos periodos: cinco meses de una etapa teórica intensiva en la Escuela y luego cuatro meses de prácticas profesionalizantes supervisadas.

En la Escuela de Cadetes se estudia para ser Oficial. Esta carrera tiene una duración dos años. Durante el primero, los estudiantes cobran una beca de aproximadamente 170.000 pesos – se está planificando un aumento para este 2025 – el carácter es internado y se le brinda alojamiento, racionamiento y capacitación. Durante el segundo año ya son reconocidos como Agentes técnicos y cobran un sueldo de aproximadamente 1.200.000 pesos.

El promedio de edad de los inscriptos es entre 19 y 24 años. “Tenemos también muchísimas más mujeres”, siguió Bello, “en particular son para el Servicio Penitenciario”, Y calculó: “la relación es 80% mujeres; y 20% de varones. La situación también se repite en Seguridad”.

Los mayores inscriptos provienen de Neuquén capital, luego le siguen de Zapala, Junín de los Andes, Chos Malal y Cutral Co. “Añelo son los menos, pero ahí lo que nos juega, no tan a favor, es el petróleo que también es una salida laboral importante”, analizó.

Para Bello el aumento exponencial de inscriptos se debe a varios factores:

“Por un lado, el personal de la División Reclutamiento y Selección ha trabajado muchísimo para dar a conocer la salida laboral que tiene la policía en Neuquén. Además, la sociedad ha cambiado su manera de pensar la policía: ahora es una profesión noble, con estabilidad laboral, cobertura social, te da la seguridad que vas a poder progresar en la vida, desde lo económico y desde lo profesional porque te la posibilidad de estudiar en tu propia institución sin cobrarte”.

En Río Negro las inscripciones superaron las 1.900

Unos 1.922 rionegrinos se inscribieron en la Escuela de la Policía y según informaron desde la institución, “el número supera casi un 400% la capacidad promedio de las instalaciones”.

Salvo en la Escuela de formación de Viedma, donde se egresa como Oficial y Técnico en seguridad (el límite de edad es de 18 a 25 años y son dos años de capacitación), en los centros de Cipolletti, Bariloche, Sierra Grande y Los Menucos, se reciben como suboficial (el límite es hasta los 30 años) y la formación contempla un año, con pasantías durante la temporada alta en ciudades turísticas.

El sueldo de un ingresante es de 1.200.000 pesos.

En la última inscripción anual, la Escuela de Cipolletti registró 513 personas, más de un 500% por encima de su capacidad. Una situación similar se dio en la Escuela de Bariloche, donde hubo 203 aspirantes, un 406% por encima de los cupos habilitados.

En la Escuela de Los Menucos se inscribieron 356 personas; mientras que en Sierra Grande y Viedma el número alcanzó 424 y 426 postulantes respectivamente, triplicando en todos los casos la capacidad disponible.

Marisol García, segunda jefa de la Regional Tercera, consideró que “siempre que hay una convocatoria, el número de inscriptos es importante. El tema es el número final a través del proceso del reclutamiento”.

“Primero se les toma un examen psicológico y ahí merma bastante el número. Luego, viene el examen físico y el número total puede caer al 60%. Con las capacitaciones, baja aún más”, indicó y puso como ejemplo la capacidad de Bariloche con 50 cupos; sin embargo, el año pasado solo egresaron 15 policías.

“Este año se implementará un internado para personas de la Línea Sur. Muchos se iban porque no podían sostener un alquiler”, advirtió García.

Destacó que el 80% de las inscriptas son mujeres. Las unidades de Bariloche, ejemplificó, ya tienen el porcentaje más alto de mujeres. “De hecho, el reclutamiento psicológico es aprobado más por mujeres que por varones. Es estadística ya la vimos el año pasado”, señaló.

La condición para anotarse en la escuela de la policía es tener: el secundario completo (sin adeudar materias); no tener tatuajes y buen estado de salud.

“La inscripción genera interés porque se accede a una beca y a una obra social. Hay quienes eligen este camino por una cuestión económica, por seguridad laboral, pero también hay una cuestión de vocación: no es fácil ser un empleado policial. Es un modo de vida”, consideró García.

Entendió que “la vocación se va construyendo durante años. Lo cierto es que, pasados 15 años, el que no está convencido analiza retirarse. La mirada está puesta en la protección, el cuidado del otro, la seguridad de la comunidad. No es fácil, no consiste solo en recorrer las calles, no hay horarios de salida. Siempre se está con la tensión latente de lo que puedas encontrar. No tenemos previsto el día a día”.

Admitió que hoy la complejidad mayor está en encontrar “apasionados por servir a la comunidad”. “Se necesita gente responsable y comprometida. Y lo cierto es que las generaciones actuales tienen otra mirada de la vida y el compromiso al trabajo y eso se nota”, dijo.

Mencionó también que, hoy, se requieren nuevas competencias para estar a la altura de las circunstancias sociales. “Hoy se requieren habilidades en tecnología, información inmediata, contacto directo con la Fiscalía y un trabajo con los peritos”.