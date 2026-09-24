Proyectá tu Futuro: más de 16 instituciones se reunirán en Viedma para orientar a estudiantes secundarios

Más de 16 instituciones participarán del encuentro que busca acercar a los jóvenes las distintas opciones para continuar sus estudios. Foto: Gobierno de Río Negro.

Los estudiantes que transitan los últimos años de la escuela secundaria tendrán una nueva oportunidad para conocer opciones de estudio, formación y trabajo en Viedma. El martes 6 de octubre se realizará una nueva edición de Proyectá tu Futuro, una jornada de orientación vocacional y ocupacional que reunirá a más de 16 instituciones educativas en la Manzana Histórica.

La propuesta se desarrollará de 9 a 18.30 y estará dirigida a jóvenes de Viedma, San Javier y Guardia Mitre que se encuentran próximos a finalizar sus estudios secundarios. El ingreso será por calle Yrigoyen, mientras que la desconcentración se realizará por calle Rivadavia.

La fecha del encuentro fue modificada recientemente respecto de la programación original.

La jornada forma parte del programa Proyectá tu Futuro, impulsado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, que busca acompañar a los estudiantes en el proceso de elección de una carrera, una formación profesional u otras alternativas vinculadas con su futuro laboral.

«Este encuentro se desprende del programa Proyectá tu Futuro del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, en el que acompañamos a más de mil estudiantes en su proceso de elección y orientación vocacional y ocupacional», explicó la coordinadora de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio, Paula Quezada.

Universidades, terciarios y escuelas de oficios tendrán sus stands

Durante la jornada, los estudiantes podrán acercarse a distintos espacios informativos para conocer las propuestas disponibles en la región y resolver dudas sobre carreras, capacitaciones y alternativas de formación.

«Van a haber más de 16 instituciones tanto de gestión pública como privada que van a acompañar esta transición de la culminación de los estudios secundarios a superiores u oficios», señaló Quezada.

Entre las propuestas que estarán presentes se encuentra el stand de Explorá Tu Vocación, de la Secretaría de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades; un espacio de Ticmas, en el marco del Programa de Formación para el Desarrollo Energético y Productivo; además del stand del programa Proyectá tu Futuro y de la Secretaría de Juventudes de Río Negro.

También participarán la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad Blas Pascal, Siglo 21, institutos de formación docente, institutos técnicos superiores y escuelas de oficios.

La propuesta incluirá además la participación del CET 40, institutos terciarios privados, el Instituto Esencias y representantes de la oferta de Educación Superior de Carmen de Patagones.

Talleres e intervenciones artísticas durante la jornada

Además de los espacios destinados a conocer las distintas alternativas educativas, el encuentro contará con actividades culturales y recreativas.

Durante la jornada habrá talleres de Bandas del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, junto con distintas intervenciones artísticas.

La intención es generar un espacio en el que los estudiantes puedan acceder a información sobre las opciones disponibles después de terminar la secundaria, pero también intercambiar experiencias y acercarse a diferentes propuestas educativas y laborales.

«El Gobierno de Río Negro acompaña a las juventudes que son el futuro de nuestra provincia en todo lo que tiene que ver con las elecciones vocacionales u ocupacionales, y pensado en el sector socioproductivo, energético que se viene», sostuvo Quezada.