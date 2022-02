Rechazaron el proyecto de una científica trans de Bariloche por no considerarla mujer

La investigadora del Centro Atómico Bariloche, Fran Bubani, acusó al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación por rechazar un proyecto de investigación que presentó junto a otros tres colegas al no considerarla mujer.

«Se trata de la primera convocatoria del país para proyectos con una perspectiva de género. Por eso, el requisito es que el 50% de los integrantes del grupo sean mujeres», especificó Bubani que se define como «la primera investigadora abiertamente trans en la carrera de investigación del Conicet”. Nació en la ciudad brasileña de Belo Horizonte y es ingeniera mecánica con una maestría y un posdoctorado en ingeniería metalúrgica.

El proyecto presentado por los cuatro investigadores de la División Física de Metales del Centro Atómico Bariloche (Graciela Bertolino, Paulo La Roca, Alfredo Tolley y Bubani) consiste en el desarrollo de una tecnología para calefaccionar viviendas en Bariloche a través de energía geotérmica, es decir, sacando calor del suelo, sin necesidad de gas o cualquier otro combustible.

«La iniciativa fue declarada no admisible porque no cumple con el requisito de que el 50% del grupo sean mujeres. No me consideran una mujer. Es absolutamente ilógico y discriminatorio porque se propone una perspectiva de género sin tener en cuenta la definición legal de lo que es el género en nuestro país. La ley de identidad de género ya cumplió una década», cuestionó Bubani.

Tras la negativa del proyecto, la investigadora radicó la denuncia de inmediato ante la comisión de género de la agencia nacional. Hubo un pedido de disculpas y se argumentó que “hubo un error administrativo ya que el software vigente tomó como parámetro el campo de CUIL de los postulantes, en el marco de las acreditaciones de más de 3500 proyectos en diferentes convocatorias de todo el país”.

Desde el organismo nacional se comprometieron a admitir el proyecto para su evaluación. «Lo cierto es que siempre que hay una situación de discriminación, le echan la culpa al sistema», manifestó la investigadora y añadió: «Usar el criterio del número de CUIL para identificar el género de las personas es discriminatorio porque la mayoría de las mujeres trans tenemos un CUIL que empieza con 20, no con 27. Y el género no está definido por el CUIL«.

Insistió en la necesidad de implementar cambios estructurales urgentes en el sistema científico y tecnológico para evitar recurrentes situaciones de discriminación. «La ciencia y la tecnología existen justamente para mejorar las condiciones de vida de las personas y encontramos una resistencia feroz al cumplimiento del marco legal. No es inocente. Es grave y discriminatorio y nunca lo quieren admitir. Le echan la culpa al pobre sistema que no se puede defender ni argumentar», ironizó.

Respecto al proyecto de investigación, Bubani detalló que consiste en el desarrollo de una tecnología novedosa para calefaccionar las viviendas de Bariloche a través del calor del suelo. «Tiene un fuerte impacto social porque estamos tratando de desarrollar tecnología para mejorar la calidad de vida pero a la vez, tiene un impacto ecológico porque no necesita combustible y no hay emisión de carbono en la atmósfera», especificó.