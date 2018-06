Reclama a Edersa que dejen de cobrarle la luz, pero las boletas le siguen llegando

Un joven cipoleño discapacitado reclama a Edersa que cumpla con la ley de electrodependientes porque desde hace 6 meses que ya les informó que está inscripto en el registro que exige el Ministerio de Salud de la Nación para acceder a los beneficios –tarifa ceo- de la normativa vigente, pero las facturas siguen llegando. “Me exigen que pague las facturas de luz pero yo estoy amparado por la ley y no tengo que pagar nada por mi condición, pero siguen insistiendo y ya no sé qué hacer”, señaló Pedro Pilotto.

El equipamiento que utiliza es esencial para su vida: una silla eléctrica para trasladarse y un equipo que evita sus apneas cuando duerme. Pedro tiene 29 años, es cipoleño y cuando nació lo diagnosticaron con “distrofia muscular Duchenne”. Su enfermedad fue avanzando y desde los 13 años que no puede caminar. Es por es que se traslada en una silla eléctrica. Además de esto, sufre apneas nocturnas y para poder vivir depende de un equipo que debe tenerlo conectado toda la noche. Así puede dormir. Es por eso que la electricidad es fundamental para el cuidado de su salud y para poder vivir.

Cuando Pedro supo que la ley había sido sancionada, se informó y luego se registró como paciente electrodependiente. “Me registré el 4 de diciembre del año pasado y dos días después llevé toda la documentación a Edersa. Ellos saben de esta ley, que soy electrodependiente, pero me siguen exigiendo que pague las boletas de luz”, cuenta Pedro mientras muestra las facturas que le siguen llegando a su casa. Son seis y en total suman $4.295. “Yo no voy a pagar estas facturas porque estoy amparado por la ley”, señala el joven. “Se tiran la pelota entre Edersa y el Epres porque uno me dice que le corresponde al otro y así estoy hace meses”, resaltó Pedro.

Ante las pocas respuestas que recibió por parte de las autoridades de Edersa, Pedro se puso en contacto con su abogado, Michel Rischmann, para tratar de resolver la situación. Rischmann anticipó a este diario que demandarán a la institución. “Vamos a presentar una demanda ante Defensa del Consumidor por una clara violación a la ley de electrodependientes porque a la fecha jamás dio cumplimiento”, concluyó.

“...hay un montón de cuestiones ha resolver”

El gerente comercial de Edersa, Federico Sánchez, habló con “Río Negro” y aseguró que están al tanto de la situación de Pilotto, que ocurre lo mismo con otro usuario de Cipolletti y que están trabajando en el tema. Aclaró que recién hace dos meses el EPRE sacó una resolución en la que se resolvió otorgar un subsidio a los electrodependientes. Aún no ha sido implementado y se estipula que con este subsidio los montos de sus facturas llegarían a no tener costo. “Es una novedad -por la ley- para todos y estamos trabajando para que todo salga bien. Hay un montón de cuestiones ha resolver”, señaló Sánchez.

Electrodependientes: una ley con sabor a letra muerta

La ley 27.351 fue sancionada en mayo del año pasado y tiene como finalidad suministrar electricidad de manera gratuita a aquellos pacientes que dependen de un equipamiento electrónico para poder vivir. Podrán acceder a este beneficio a partir de estar inscriptos en el Registro de electrodependientes del Ministerio de Salud de la Nación. La normativa también prevé que se les deberá proveer de un grupo electrógeno y de una línea telefónica gratuita para cualquier emergencia, que deberá funcionar las 24 horas. El joven cipoleño exigió estos beneficios y a 6 meses de haberlo hecho no ha tenido respuesta.