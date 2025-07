Reclamo en la Ruta 151: harán un abrazo simbólico este martes tras la muerte de una familia en un choque

El choque fatal sobre la Ruta 151 ocurrió el último sábado. (Foto gentileza Catriel On Line)

Este martes, vecinos de Catriel se reunirán en el acceso sur de la ciudad para realizar un abrazo simbólico sobre la Ruta 151 en memoria de las cuatro víctimas del trágico choque ocurrido el sábado. “Llevaremos gente que no pueda transportarse”, confirmó el intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve. El hecho reavivó el reclamo por el estado de la traza: «Hay una realidad que venimos denunciando hace muchísimo: el abandono de las rutas nacionales en Río Negro”, denunció el gobernador Alberto Weretilneck.

Una convocatoria que busca que las tragedias no se repita más en la Ruta 151

La movilización fue convocada por el Frente de Acción Vecinal y apunta a mantener vivo el reclamo por obras urgentes y mayor seguridad vial. El acto está previsto para este martes a las 9 de la mañana, en uno de los puntos más transitados de la Ruta Nacional 151.

Desde el municipio pampeano de 25 de Mayo —localidad de donde eran oriundas las víctimas— se puso a disposición un vehículo oficial para acercar a quienes no podían viajar por sus propios medios. La medida busca garantizar la participación ciudadana en este acto de protesta pacífica.

Este martes se manifestarán por el deterioro de la Ruta 151, tras el brutal choque en Catriel. (Gentileza @ligaseniorcatriel).

Además, el jefe comunal expresó su dolor por la tragedia: “Es una suma tristeza lo que estamos atravesando, un luto terrible y cierto enojo, porque hace tiempo venimos tratando de expresar que esto viene sucediendo”.

La historia que conmovió a Río Negro: «Perdí casi toda mi vida en segundos»

Joana Hernández, familiar directa de las víctimas, compartió un mensaje que conmovió a toda la región. “Perdí casi toda mi vida en segundos. No sé cómo voy a seguir, no encuentro camino. Solo denme fuerzas por mis tres pequeños que me quedan”, escribió en redes sociales.

En otro fragmento, agradeció el acompañamiento de los vecinos: “Estuvieron ahí, sin conocernos, dando amor en este momento de oscuridad. Eso no se olvida”. Su testimonio se volvió viral y se transformó en el símbolo del dolor compartido.

El siniestro ocurrió el sábado 26, cuando un Volkswagen Gol impactó de frente con un camión en medio del temporal de nieve. Los cuatro ocupantes del auto murieron en el acto, todos pertenecientes a una misma familia.

Un pedido urgente: mayor mantenimiento en la Ruta 151

Este nuevo hecho reavivó el histórico reclamo por el mal estado de la Ruta 151, una vía clave para el norte patagónico que sufre abandono estructural desde hace años. La comunidad reclama obras, señalización, controles y mantenimiento permanente.

“Pedimos justicia, señores políticos, que esto no le pase a más nadie”, expresó Hernández, canalizando el enojo y la impotencia de miles de vecinos. La movilización de este martes busca ser un mensaje directo a las autoridades.

Alberto Weretilneck reavivó el reclamo por el estado de la Ruta 151

Por su parte, Weretilneck informó que ya se presentó una demanda judicial contra el Estado nacional por el mal estado de la Ruta 151 y de otras vías en condiciones similares.

“Lo hicimos porque la desidia mata, y no podemos seguir mirando para otro lado”, afirmó en sus redes sociales tras el accidente.

«No es solo un reclamo. Es una obligación moral, institucional y política. Estamos hablando de vidas. Y cada minuto de inacción puede costar otra”, subrayó.