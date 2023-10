Reconstruyó la bicicleta de su hija muerta en un accidente en Regina: un gesto para recordarla

«No quería que el esfuerzo y sacrificio de mi hija se oxidara», señaló el padre de Evelyn Alarcón, la joven policía que en 2021 murió en un accidente de tránsito. Su familia reconstruyó la bicicleta con la que padeció el incidente vial y ahora se encuentra en su casa.

Desde aquel hecho fatal la bicicleta de la joven había quedado en poder de la Justicia, pero su padre no quiso dejarla «abandonada» y buscó reconstruirla.

«El 99% de la gente que tiene un familiar víctima de accidentes no quiere saber nada con esa bicicleta, moto o de auto, muchos la abandonan en los poderes judiciales y nunca más la retiran, pero yo no quería eso», explicó César Alarcón, padre de la joven policía, a Diario RÍO NEGRO.

Fue así que con gran esfuerzo y dolor por ver las condiciones en las que se encontraba la bicicleta, decidió acudir a una bicicletería conocida de Regina para pedir que la reconstruyeran.

La joven perdió la vida en abril de 2021 cuando la bicicleta en la que circulaba por la banquina de la avenida General Paz fue embestida desde atrás por Aldo De Toffol, quien manejaba una camioneta y tras el suceso, se dio a la fuga.

«La bicicleta estaba totalmente destruida, pensé enseguida en mi hija y me cuestione qué haría ella si estuviera en mi lugar y estoy seguro que hubiese hecho exactamente lo mismo», indicó Alarcón. La reconstrucción de la bicicleta estuvo a cargo de Julio Schwallier y Guillermo Dalssaso, quienes sin pedir nada a cambio hicieron el trabajo que le llevó varios meses.

Aparte de ser mi hija era mi amiga, mi compañera. Yo estoy seguro que ella hubiese hecho lo mismo» César Alarcón, padre de la joven policía

«La empezaron a arreglar de a poco todo lo que era horquilla, rueda, cuadro y la reconstruyeron toda nueva. En un principio yo les pregunté cuánto me iba a salir y me dijeron que no me preocupara que ellos no lo hacían por plata, por eso estoy totalmente agradecido por su ayuda», relató César Alarcón. Finalmente justo para el fin de semana que se realizó el «Pedaleando por un sueño» en Regina, Cesar se reencontró con la bicicleta que con tanto sacrificio y con su primer sueldo como policía, Evelyn se había comprado.

«Veo la bicicleta y veo el sacrificio de mi hija porque se la compró cuando empezó a agarrar su primer sueldo en la policía, le costó muchísimo. Desde un principio dije que yo no iba a dejar que el sudor de mi hija y su sacrificio se oxide por la culpa de una persona que iba borracha y drogada», puntualizó.

Por su parte, comentó que por el momento es el único en su familia que utiliza la bicicleta, ya que para el resto aún le resulta doloroso observarla, pero sostiene que él no podía dejarla abandonada en un lugar donde solo era pensada como un «desecho».

La eterna espera de la Ciclovía con licitación desierta

La ciclovía llevará el nombre de la cabo de la policía que falleció en abril de 2021. (Foto: archivo Néstor Salas)

La propuesta de una ciclovía con el nombre de Evelyn Alarcón, la mujer policía víctima de siniestro vial en Regina, se pensó para recordar a la joven que murió arrollada en 2021. Su familia impulsó la iniciativa y con el apoyo de muchos ciudadanos lograron conseguir los fondos nacionales, sin embargo hasta el momento no hay avances en su construcción.

En septiembre desde el Ejecutivo municipal abrieron un «Concurso de Precios» para poder concretar la obra de las ciclovías a la Isla 58 que llevan años de espera, en el mismo se presentó una empresa y todo apuntaba a que la obra se concretaría, pero esto no sucedió. César Alarcón explicó que la empresa era de Centenario y había llegado con «muy buenas propuestas y además de la ciclovía había propuesto instalar una empresa de perfiles que iba a recibir a más de 200 trabajadores».

Pero tras revisar el historial y buscar registros de la misma, el Ejecutivo se percató de que además de no tener la capacidad técnica, no estaba registrada en ningún lado. «No le podía dar la obra a alguien que no tenga un historial laboral», indicó Alarcón.

En este sentido expresó que fue una total decepción ya que tenía esperanzas de que finalmente se iba a poder empezar la obra. Ahora las licitaciones continúan abiertas y adelantó que esta semana le informaron sobre la llegada de otra empresa, pero no hay nada confirmado.

«La esperanza no la pierdo, sigue siendo mi motivación de vida, tengo que fe que la ciclovía se va a hacer», concluyó.