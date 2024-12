Récord de inscriptos en las universidades de Neuquén y Río Negro: las carreras más elegidas

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) atraviesa un momento histórico con un incremento del 38% en la cantidad de preinscriptos en comparación con el mismo período del año pasado. Destacaron que responde a que la universidad «sigue siendo una posibilidad de ascenso social». Por su parte, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) también observa un panorama alentador y esperan equiparar o incluso superar los registros de 2023. Estas son las carreras más elegidas.

Según el informe, la Universidad Nacional de Río Negro tiene aproximadamente 4500 interesados en iniciar el ciclo lectivo a más de 50 carreras de grado que dicta en ocho localidades de la Provincia.

Desde la universidad establecen una distinción clave entre la preinscripción y la inscripción. La preinscripción es el primer paso del proceso de admisión, en el que los aspirantes deben completar un formulario online y adjuntar documentación inicial,

En cambio, la inscripción definitiva se concreta una vez que los estudiantes presentan la totalidad de la documentación y cumplen con los requisitos. Este proceso suele completarse en febrero.

UNRN. Foto: Alfredo Leiva.

De esa cifra, la Sede Alto Valle-Valle Medio registra 1886 interesados, un 58% más que el año pasado. La Sede Andina, con 1284 preinscriptos, aumentó un 28% y la Sede Atlántica con 1363 preinscripciones, un 25%.

En el caso de la UNRN, las disciplinas vinculadas a la salud encabezan la lista. Medicina, Odontología y Psicología se posicionan como las opciones más solicitadas, aunque también hay un interés por Arquitectura, Nutrición, Abogacía y Contador Público.

Las carreras de Medicina, por ejemplo, tienen cupos limitados, y para ingresar, los estudiantes deben superar una instancia de preinscripción, donde deben completar formularios y enviar documentación digital antes de formalizar la inscripción definitiva.

UNRN. Foto: Alfredo Leiva.

«Hoy por hoy, la educación y la universidad siguen siendo una posibilidad cierta de ascenso social», destacó el secretario de Docencia y Vida Estudiantil, Carlos Bezic. Esto se traduce en los datos: el 40% de los nuevos inscriptos son jóvenes de entre 18 y 21 años, quienes llegan directamente desde la escuela secundaria.

Pero hay otro dato relevante: uno de cada cinco nuevos estudiantes (22%) tiene más de 30 años.

Desde la UNRN explican que esto no solo responde a la búsqueda de «ascenso social», sino también a la necesidad de estabilidad. «La universidad viene a representar certidumbre en un mundo incierto que se da en la Argentina, donde las reglas no están totalmente claras o van cambiando. Lo que sí está claro es que si estudias que es mejor que si no estudias».

Bezic aseguró que los interesados, tanto los jóvenes como aquellos adultos que apuestan a la educación universitaria pública «apuestan a que la universidad puede brindar un futuro mejor».

Récord de inscriptos: qué pasa en la Universidad del Comahue

A diferencia de años anteriores, la Universidad Nacional del Comahue destacó que este año el 20% de los preinscriptos ya completó la inscripción definitiva, que suele concretarse en febrero, lo que representa un avance significativo. Normalmente, esta cifra era menor para esta misma fecha.

Este proceso resulta esencial para carreras con alta demanda y las más elegidas como Ingeniería en Petróleo, Psicología, Enfermería, Higiene y Seguridad en el Trabajo y la reciente Tecnicatura Universitaria en Farmacia, que se dicta en Junín de los Andes.

Unco sede Neuquén. Foto: Matías Subat.

«Yo creo que la gente sigue referenciando a la universidad pública como la mejor formación que podemos tener«, manifestó la secretaria académica Teresa Braicovich. «Se sigue reconociendo a la universidad pública como forma de ascenso».

Desde la UNCo, destacó que las universidades públicas siguen siendo vistas por la sociedad como una vía para «construir un futuro mejor», especialmente en un contexto económico y social como el de la Argentina.

«Creo que hay mucha gente que entiende que la universidad pública le va a dar esta cuestión social y que podemos salir adelante», manifestó.