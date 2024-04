Rectores y rectoras de Argentina realizarán una marcha federal en defensa de la universidad pública

El Consejo Interuniversitario Nacional que reúne a las rectoras y rectores del país, resolvió por unanimidad realizar una marcha masiva y federal el próximo 23 de abril, en conjunto con los sindicatos, una medida que se replicará en cada rincón de Argentina, en contra del recorte presupuestario que se está aplicando desde el gobierno de Javier Milei en todas las casas de altos estudios públicos.

La resolución se dio durante la sesión de hoy del CIN en la que participó el secretario de Educación, Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. . Allí las autoridades universitarias le extendieron el pedido de asistencia presupuestaria. Además, exhortaron a diputados a declarar emergencia presupuestaria. Esta protesta es acompañada por la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

«Defendamos la universidad pública; defendamos los salarios docentes, no docentes y de investigadores; defendamos las becas, el boleto educativo y aquellas condiciones que hacen posible para la mayoría del estudiantado sostenerse dentro de la universidad. Reincorporación ya de los despedidos en el Estado Nacional», enfatizaron desde la rectoría», dice la resolución que aprobaron por mayoría ayer los rectores y rectoras. En un principio, se venía barajando la alternativa de realizar la marcha el 25 de abril, pero ayer se resolvió adelantarla para el martes próximo.

De la sesión del CIN, participó la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile. En su participación dio un panorama histórico sobre las universidades públicas. «Hablando de matrículas y éxitos, en 1945 la matrícula estudiantil era de 40.284 estudiantes. En 1955, era de 138.871, es decir que en 10 años se triplicó. Diez años en que no podemos pensar en que el sistema universitario solo se desarrolla a partir del financiamiento. El sistema universitario puede crecer y expandirse si hay una sociedad que crece y se expande», dijo.

Sostuvo además, que existían 4.000 becas Belgrano que hoy ya no existen. «El boleto estudiantil o el que debían pagar era de 240 pesos, hoy están pagando 900 pesos y los alquileres de los estudiantes que estaban en el Comahue aumentaron un 130%. Entonces también las políticas que acompañan al crecimiento o al empobrecimiento de la sociedad impactan decididamente en el sistema universitario porque no se trata solo del presupuesto nuestro se trata de cómo ese presupuesto se inserta en un proceso de desarrollo social», agregó la doctora en Historia.

Utilizando datos de encuestas, la rectora aseguró que en 1970 la población argentina era de 24 millones de habitantes y la matrícula universitaria era de 200.000 estudiantes. En 2013, la población del país era de 42.5 millones de habitantes y la matrícula universitaria era de un 1.500.000 estudiantes. Es decir que en 40 años la población creció en un 70% y la matrícula universitaria lo hizo en un 750%.

«Ningún país ni ninguna sociedad que se pretenda desarrollada puede mirar esto como un fracaso. Por el contrario, el crecimiento del sistema universitario es lo que hace pensar en la larga duración, justamente las características y beneficios proclives al desarrollo científico de nuestro sistema universitario. Yo no voy a aceptar un diagnóstico decadentista de la historia argentina y menos de la universidad porque es falaz cuando uno mira para atrás. Retrospectivamente nuestro país en términos de educación superior y en términos de educación científica y de producción de conocimiento, aún con el terrible impacto que tuvo el pretorialismo en la Argentina, ha logrado superarlo», aseguró Gentile.

Y mirando hacia adelante y partiendo de la crisis por la que están pasando las universidades públicas, la rectora continuó: «Si cambiamos ese pensamiento decadentista del sistema universitario creo que sí podemos sentarnos a pensar que no es el problema de las burocracias, que no es el problema de cómo se maneja o no una determinada organización, que el déficit del sistema universitario no está en eso. En tal caso, lo que hay que pensar es no en como destruimos todo lo que está sino en como mejoramos lo que tenemos. Y me parece que el camino para sentarnos a hablar es ese, pero no podemos sentarnos a hablar desde la estigmatización, desde la descalificación constante, desde la idea de que las universidades también tienen castas. Las universidades saben ¿por qué no tienen castas? Porque desde la autonomía, la elección y desde el cogobierno estamos permanentemente auditadas por nuestras comunidades».

Para finalizar su alocución, Gentile se dirigió a las autoridades del gobierno nacional que participaron del encuentro. «Yo le pediría que cuando mire al sistema universitario no lo mire por los lentes de las grandes universidad. Yo vengo de una universidad patagónica donde tenemos mucha extensión y poca población. Nosotros llegamos a lugares donde no llega ninguna otra institución del Estado. Entonces, en esta idea de que podemos construir juntos, cambiemos la posición para empezar a hablar, cambiemos el lugar desde donde hablamos y entonces sí podremos sentarnos a acordar algo e insisto si no se mejorar la situación social y política de toda nuestra sociedad, mejorar solo el sistema universitario, el presupuesto no va a alcanzar», concluyó.

Festival por la universidad pública

«Sin educación pública no hay igualdad de oportunidades, sin ciencia no hay futuro, sin cultura no hay identidad, sin memoria, no hay justicia», una consigna que impulsa un festival de arte que organizan los estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue. Se realizará el martes 16 de abril en el monumento a San Martín, desde las 18 hasta las 22. Habrá bandas locales de música, se expondrán producciones literarias, ferias y buffets.

«Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue y nos oponemos a las políticas de este gobierno nacional porque ponen en riesgo la continuidad de las universidades públicas de todo el país. Nos oponemos al vaciamiento y desfinanciamiento de nuestra universidad. Rechazamos las propuestas de arancelamiento a la educación superior, que es contraria a la Constitución Nacional y las leyes vigentes», expusieron en un comunicado que difundieron hoy por la tarde.

«Defendemos el carácter indelegable del rol del Estado con la educación pública y gratuita y con el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Estudiantes, docentes y no docentes nos organizamos para visibilizar nuestra problemática y la calle será nuestro escenario», agregaron.

La convocatoria es acompañada por ADUNC, ATE, Representante de H.I.J.O.S Alto Valle, Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Música de Neuquén, Institutos de Formación Docente, Estudiantes y Trabajadores por una Universidad Pública, Gratuita y de Calidad al servicio de nuestro pueblo.