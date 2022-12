Recuperó la libertad un conductor que causó lesiones graves a un motociclista en Bariloche

El juez Víctor Gangarrosa admitió los cargos que la fiscal Alejandra Bartolomé formuló este martes contra Héctor Bastias, quien manejaba presuntamente alcoholizado el Ford Escort que embistió a un motociclista la tarde del 25 de diciembre último en la avenida Bustillo de Bariloche.

La víctima fue identificada por la fiscalía como Galo Ramos, quien sufrió fractura y hundimiento de cráneo, entre otras lesiones, y se encuentra internado en terapia intensiva del hospital Ramón Carrillo de esta ciudad. El paciente está en coma inducido y pronóstico reservado.

Bartolomé le atribuyó al imputado haber causado las lesiones graves al motociclista por la conducción imprudente y antirreglamentaria del Ford Escort, dominio TJU 035.

La fiscal pidió de manera provisoria la prisión preventiva durante un mes para el acusado. Entendió que Bastias por su comportamiento frente al volante se podía inferir que no acata las normas. Por eso, advirtió que podría existir riesgo de fuga. Bartolomé propuso que la prisión preventiva la cumpla de manera domiciliaria, con un dispositivo electrónico para controlarlo.

La defensora oficial Blanca Alderete, que asistió al imputado, se opuso al pedido de la prisión preventiva. Advirtió que el acusado tiene arraigo en la ciudad, porque trabaja en una empresa de construcción y además mencionó que de su empleo dependen sus hijos porque paga la cuota alimentaria.

Gangarrosa desestimó el pedido de la prisión preventiva porque consideró que no hay evidencias ni indicios de que el imputado se fugará para no comparecer ante la justicia. Destacó que Bastias permaneció en el lugar tras la colisión con la moto en la que circulaba la víctima y accedió a la extracción de sangre para determinar si manejaba alcoholizado. También, valoró que no tiene antecedentes penales.

Por eso, el juez impuso al imputado la obligación de presentarse semanalmente ante la fiscal del caso. Y autorizó 4 meses para investigar el caso.

La audiencia de control de detención y de formulación de cargos la dirigió este martes el juez Víctor Gangarrosa. (foto gentileza)

El choque

Bartolomé relató que Bastías conducía alrededor de las 19 del 25 de diciembre un Ford Escort por la avenida Bustillo, en dirección al centro de Bariloche. Indicó que a la altura del kilómetro 14,200 de esa avenida, el imputado invadió el carril contrario -a pesar de que está delimitado con doble línea amarilla- y embistió de frente a Ramos que se desplazaba en sentido contrario en una moto Honda, 150 L.

Las pruebas para ofreció para sostener la acusación fueron el acta de procedimiento, que elaboró personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro. En ese documento dejaron constancia que Bastias tenía aliento etílico tras la colisión. Por eso, se le hizo la extracción de sangre, pero aclaró que todavía no estaba el resultado. También, invocó los informes médicos con el estado de salud de la víctima y del gabinete de Criminalística.

Bartolomé dijo que faltaban medidas como la peritación accidentológica. Explicó que en Bariloche no hay perito accidentológico que trabaje para el Poder Judicial. Dijo que había que convocar a un experto de Cipolletti. Por eso, pidió 4 meses de plazo para hacer la investigación.

La defensora oficial no cuestionó ni los cargos formulados contra su asistido ni el plazo de la investigación. Solo se opuso a la prisión preventiva.

El imputado se limitó a responder al juez que había comprendido de qué se lo acusaba y lo que había sucedido en la audiencia de control de detención y de formulación de cargos que se hizo este martes.