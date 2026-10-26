Después de cuatro años seco, el arroyo Comallo volvió con una crecida extraordinaria

El arroyo Comallo que registró una crecida extraordinaria y generó inconvenientes en la localidad del mismo nombre ubicada en la Ruta Nacional 23, a 120 kilómetros de Bariloche, estaba seco desde hacía cuatro años.

“El sábado a la madrugada el cauce del arroyo ingresó a la zona urbana de Comallo y el anegamiento de la ruta 67 que va a General Roca. Hubo 10 familias evacuadas a modo preventivo que ya regresaron a sus viviendas apenas terminó el golpe de agua”, explicó el intendente de Comallo Raúl Hermosilla a diario RÍO NEGRO.

Cuando dejó de llover, el caudal del arroyo comenzó a bajar y se normalizó la situación. “Con la mejora del clima, estamos en una situación de impasse para esta semana. De todos modos, sabemos que esto va a continuar hasta diciembre por el pico del Super Niño”, admitió el jefe comunal de la localidad que tiene 2.500 habitantes.

En Comallo monitorean el cauce del arroyo. Foto: gentileza

En relación al arroyo Comallo, Hermosilla contó que es un arroyo estacional (un curso natural de agua que solo lleva caudal durante ciertas épocas del año, secándose parcial o totalmente durante las temporadas más cálidas o secas) que nace en el cerro Anecón y pasa “por adentro del pueblo”: “Con la nieve, suele tener agua desde fines de abril y mayo hasta enero, pero hacía cuatro años que el arroyo estaba seco. A fines de agosto, notamos que empezó a correr agua y ya en septiembre, aumentó su caudal y luego, esta crecida extraordinaria con la lluvia constante durante 10 días”.

La última crecida extraordinaria, recordó, fue con el deshielo de 2012. “Con el alerta por la situación climática, estábamos monitoreando el arroyo. En una recorrida por la naciente del arroyo, notamos mucho volumen de agua que bajaba al pueblo. Como los vecinos ya estaban prevenidos, no hubo que lamentar pérdidas humanas o materiales. Algunas viviendas registraron 40, 60 centímetros de agua”, dijo y acotó que “desde el municipio, están atentos a cualquier emergencia ya que no se puede hacer mucho a nivel hidráulico. Solo hay que esperar a que el agua baje”.