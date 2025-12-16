Regresa el calor al Alto Valle: martes con máximas de casi 30°C, ¿qué pasa con las fuertes ráfagas de viento?

Después de varios días de clima fresco, el calor vuelve a aparecer en la región del Alto Valle de Neuquén y Río Negro aunque todavía se mantendrá leve. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un martes con máximas de casi 30°C, pero ¿cuál será la situación con el viento?. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Después de un inicio de semana con clima fresco, regresó el calor a la región del Alto Valle. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14°C y una máxima de 30°C.

En tanto por el viento indicó que se espera que el fenómeno golpee con menos fuerza ya que soplará con una velocidad sostenida de entre 13 y 22 Km/h. Respecto a las ráfagas de viento señaló que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 Km/h, siendo la noche la franja horaria más complicada.