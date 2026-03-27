Rematarán un petit hotel en desuso que iba a ser sede de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo
La AABE anunció la venta de un edificio que está abandonado hace diez años en el barrio Caballito de Buenos Aires. El inmueble saldrá a remate el 30 de abril con un precio base de US$906.000. La decisión forma parte del plan del gobierno de Javier Milei para desprenderse de bienes ociosos.
El Gobierno nacional subastará un edificio abandonado en el barrio de Caballito que iba a funcionar como sede de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo. La venta fue confirmada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) y se realizará el jueves 30 de abril mediante una subasta electrónica con base en US$906.000.
La medida se enmarca en un plan oficial para desprenderse de más de 180 inmuebles públicos considerados ociosos. Según informó Infobae, el edificio está ubicado en avenida Rivadavia 4615 y permanece sin uso desde hace más de diez años.
Subastan inmueble estatal abandonado en Caballito con base en dólares y modalidad online
El inmueble había sido destinado a la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, pero el proyecto quedó inconcluso tras la intervención de la institución. La desafectación se formalizó a fines de 2025, lo que habilitó su inclusión en el listado de bienes a rematar.
La subasta se realizará a través del sistema SUBAST.AR el lunes a las 14. Los interesados podrán consultar el pliego hasta el 16 de abril a las 17, mientras que el cierre de inscripción será el 23 de abril a las 12. Para participar, deberán presentar una garantía del 1,5% del valor base.
Cómo anotarse en la subasta del Estado y cuáles son los requisitos
El edificio fue asignado a la universidad en 2023, tras una cesión impulsada por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Antes había sido utilizado por la Armada Argentina como sede de un servicio odontológico.
La desafectación se concretó mediante la resolución 70/2025, publicada en el Boletín Oficial, en línea con el decreto 950/24 sobre racionalización del patrimonio público. La Procuración del Tesoro respaldó la decisión en un dictamen emitido en octubre de 2024.
La propiedad cuenta con 1.022,47 metros cuadrados cubiertos y 4,09 semicubiertos, distribuidos en cuatro plantas y un nivel adicional. El terreno permite construir hasta 2.800 metros cuadrados.
El inmueble está a 100 metros de avenida La Plata y cerca de la estación Río de Janeiro de la línea A. Presenta un estado de conservación regular, con signos de deterioro en su interior.
Con información de Infobae
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar