Rematarán un petit hotel en desuso que iba a ser sede de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo

El Gobierno nacional subastará un edificio abandonado en el barrio de Caballito que iba a funcionar como sede de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo. La venta fue confirmada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) y se realizará el jueves 30 de abril mediante una subasta electrónica con base en US$906.000.

La medida se enmarca en un plan oficial para desprenderse de más de 180 inmuebles públicos considerados ociosos. Según informó Infobae, el edificio está ubicado en avenida Rivadavia 4615 y permanece sin uso desde hace más de diez años.

Subastan inmueble estatal abandonado en Caballito con base en dólares y modalidad online

El inmueble había sido destinado a la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, pero el proyecto quedó inconcluso tras la intervención de la institución. La desafectación se formalizó a fines de 2025, lo que habilitó su inclusión en el listado de bienes a rematar.

La decisión se vincula con el plan oficial de desprendimiento de propiedades públicas sin uso.

La subasta se realizará a través del sistema SUBAST.AR el lunes a las 14. Los interesados podrán consultar el pliego hasta el 16 de abril a las 17, mientras que el cierre de inscripción será el 23 de abril a las 12. Para participar, deberán presentar una garantía del 1,5% del valor base.

Cómo anotarse en la subasta del Estado y cuáles son los requisitos

El edificio fue asignado a la universidad en 2023, tras una cesión impulsada por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Antes había sido utilizado por la Armada Argentina como sede de un servicio odontológico.

La desafectación se concretó mediante la resolución 70/2025, publicada en el Boletín Oficial, en línea con el decreto 950/24 sobre racionalización del patrimonio público. La Procuración del Tesoro respaldó la decisión en un dictamen emitido en octubre de 2024.

La propiedad cuenta con 1.022,47 metros cuadrados cubiertos y 4,09 semicubiertos, distribuidos en cuatro plantas y un nivel adicional. El terreno permite construir hasta 2.800 metros cuadrados.

El inmueble está a 100 metros de avenida La Plata y cerca de la estación Río de Janeiro de la línea A. Presenta un estado de conservación regular, con signos de deterioro en su interior.

Con información de Infobae