Representantes de Edersa recibirán a los vecinos de Roca que protestaron tras recibir costosas multas

Autoridades de Edersa, empresa distribuidora del suministro eléctrico de la región, confirmaron que esta semana recibirán al grupo de vecinos de la ciudad para evaluar cada multa emitida, en particular. El encuentro surgió a partir de un reclamo conjunto que se realizó en las oficinas de la distribuidora en Roca. La mesa de diálogo se llevará a cabo el viernes, en la sede central de la firma ubicada sobre calle Mengelle 145 de Cipolletti.

Sebastián Busader, representante del área de Comunicación de Edersa, se comunicó con Roxana Anguita -una de las referentes de los vecinos multados- y coordinaron una reunión en la sede central de la empresa, en Cipolletti.

El llamado se produjo antes de que, un grupo de 20 usuarios, se acercara a exigir respuestas en la sede de la distribuidora, ubicada en calle Villegas 635 de Roca.

Según informaron desde la empresa, la idea de encuentro es generar una instancia de diálogo presencial, donde se evaluará caso por caso y se despejen las dudas de los motivos de las multas generadas en el plan de revisión que llevan a cabo los operarios de Edersa.

«Vamos a recibir a un grupo de vecinos de Roca, en la sede central de Edersa en Cipolletti. Se va a hacer una mesa para encausar la problemática que surgió respecto a las multas. Veremos caso por caso y la empresa les va a proponer una instancia de negociación para la financiación«, explicaron desde el equipo de prensa de la distribuidora.

El motivo que más preocupó y organizó a los usuarios, eran los posibles cortes en el suministro de electricidad que podrían producirse con el incumplimiento en el pago de las infracciones emitidas. No obstante, la empresa seguirá brindando el servicio hasta que se esclarezcan las situaciones.

«Lo positivo es que logramos una instancia de charla con los usuarios. La idea es que Edersa esté cerca del vecino. También es importante recalcar que, con estos procedimientos, logramos despejar peligros en la vía pública«, afirmó Busader.

Aseguró que, este plan de revisión que llevaron adelante los operarios de Edersa, se realizan desde antes de la pandemia y este año se retomaron con más fuerza, cubriendo toda la provincia para llevar seguridad a los vecinos.

Plan de 13 mil pilares y medidores fueron revisados por operarios de Edersa, desde mayo a la actualidad.

500 conexiones fraudulentas y otras infracciones fueron registradas en ese plan de revisión.

«Estamos aliviados de que no nos corten el servicio. Aún no sabemos que va a pasar, pero no podemos pagar esas multas. Vamos a esperar al viernes, a ver que solución nos brindarán desde Edersa», sostuvo María Devia, otra de las vecinas que mantiene el reclamo por multas en su factura de electricidad.