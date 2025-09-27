Residentes de medicina censaron a los vecinos que viven próximos al basural de Bariloche

En el basural de Bariloche se mantienen los problemas, el manto de basura crece y los incendios son habituales. Foto: archivo Chino Leiva

Los residentes de Medicina General del hospital Ramón Carrillo de Bariloche salieron a recorrer los barrios próximos al basural de Bariloche para relevar los problemas de salud más frecuentes de la población a raíz de los incendios frecuentes en el predio del vertedero, ubicado al sur de la ciudad, sobre la Ruta Nacional 40.

El objetivo del trabajo de investigación coordinado por el médico Alí Bouchard, del centro de salud del barrio San Francisco, «fue conocer la percepción de riesgo de las personas en la zona lindante al vertedero en relación a su salud. Se buscó indagar en la opinión para revalorizar sus experiencias en torno a la convivencia con el vertedero».

«Nos dimos cuenta de que hay muchos estudios sobre cuestiones técnicas, bioquímicas de las napas, de contaminación, pero no había registro acerca de qué pasaba con quienes vivían cerca del vertedero, de la percepción de la vecindad«, resumió Trilce Reyes Bartoliche, jefa de Residentes de Medicina General.

El trabajo comenzó el año pasado y en ese momento, el grupo de tercer año de la residencia elaboró una encuesta semiestructurada para censar los barrios más próximos al vertedero, como 645 Viviendas, Valle Azul, Pilar 1 y 29 de Septiembre. Más allá de las entrevistas con vecinos, hubo encuentros con las juntas vecinales y organizaciones barriales. Incluso con la Asociación de Recicladores Bariloche (ARB).

«Algunas preguntas estaban orientadas hacia la antigüedad que llevan en el barrio, si son propietarios o inquilinos. Y luego, se les consultaba si pensaban que el vertedero podía afectar su salud: el 91% respondió que sí los afectaba«, recalcó Reyes Bartoliche.

Al consultarles de qué manera impactaba, la mayoría de los encuestados contestó, en primer lugar,, quye padecían problemas respiratorios. «Muchos consideraron que cuanto más tiempo llevaran cerca, tenían más posibilidades de enfermarse. Escuchamos frases fuertes como: ‘Sabemos que después del humo, nos vamos a enfermar‘», relató.

«El eje estaba puesto en los problemas respiratorios -continuó-, pero cuando se hacía una pregunta dirigida como qué pasaba con otros trastornos, como diarreas, vómitos o problemas en la piel, la gente resaltaba las cuestiones alérgicas. Reconocían constante picazón en los ojos, mocos y problemas dermatológicos«.

En la encuesta también se consultó cómo sorteaban la presencia de humo ante los incendios. La respuesta fue que proceden a cerrar las puertas y ventanas -intentando sellar las aberturas-, usan barbijos y hay quienes intentaban no permanecer en esa casa durante el verano. «Hay gente que se marcha a la casa de otros familiares. Hubo quien dijo que dejaba su ropa en el trabajo para no estar con olor a basura y humo. Todos coincidieron en que, una vez lavada, no se puede colgar la ropa afuera. Lo llamativo es que se mostraron más molestos por la presencia de moscas que por el olor a basura. Es como que todo está naturalizado», expresó Reyes Bartoliche.

La mayoría de las personas censadas desconocía la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal en 2022 que establece el traslado del basural. «Sin embargo, hay mucha consciencia: ¿a dónde se lo llevaría?, se preguntaban. Porque podría seguir dañando gente. Tampoco desconocían que el vertedero es fuente de trabajo e ingresos: el 50% de la gente que entrevistamos conocía a alguien que concurre al vertedero en busca de comida o trabajo», añadió.

Los residentes también consultaron a la gente si habían pensado en mudarse. El 45% respondió afirmativamente, pero el 90% era propietario, especialmente en Valle Azul o 645 Viviendas y planteaban como preocupación la falta de alquileres.

Otro tema que abordó el trabajo de investigación fue el uso del espacio público y las infancias. «Dijeron que no hay chicos jugando en las plazas, especialmente, en verano por el olor. Esto va en contra del derecho de las infancias a un ambiente sano», planteó.

¿Por qué los residentes se focalizaron en la percepción de los vecinos y no en datos concretos de la guardia, por ejemplo?, se consultó. Reyes Bartoliche manifestó «la necesidad de escuchar la voz de la vecindad como visión comunitaria de la salud. La percepción de las personas siempre queda en segundo plano en relación a las cuestiones técnicas. Lo que ellos dicen es igual de válido que estudios o muestreos bioquímicos. Se trata de revalorizar la narrativa de la población respecto del basurero«.