Restauraron el mural de las Madres en Neuquén: «Lo haremos todas las veces que sea necesario»

Por tercera vez el mural de las Madres de Plaza de Mayo de la reconocida artista neuquina, Elisa Algranati, amaneció vandalizado, insultado. Una esvástica apareció sobre el rostro de las Madres de Plaza de Mayo, en una de las paredes de la sede de Vialidad Nacional, sobre la calle Tucumán, en Neuquén capital. Eso no es nuevo, de hecho, Diario Río Negro lo contó acá. La novedad es que, sin perder tiempo, la artista puso manos a la obra y ya lo reconstruyó.

Según se supo, la esvástica, fue pintada durante la jornada del 24 de marzo, día de la Memoria y en el que se visibiliza el reclamo por el «Nunca Más» del genocidio producido por la última dictadura cívico militar. Este mural forma parte de una colección a cielo abierto de otros murales, solicitados por Nación en 2021 en diferentes provincias. Para el de Neuquén eligieron a Algranati que tiene una trayectoria en la realización de murales sobre los Derechos Humanos. Por eso, sobre la pared pintó al soldado Carrasco, Sergio Ávalos, Carlos Fuentealba, Jaime De Nevares y las Madres de Plaza de Mayo.

«Es una batalla cultural, realmente la temática es lo que molesta y en forma reiterada le han puesto esvásticas en los rostros de las madres», explica la artista, «es la tercera vez que estoy restaurando este mural». El primer ataque que sufrió el mural fue al año de haber sido pintado, en 2022; el segundo en octubre del 2023 en plena campaña electoral presidencial y el tercero, este 24 de marzo del 2024.

Este año Elisa abordó la restauración con un grupo de artistas de «mujeres y memoria», que vienen pintando paredes para visibilizar temáticas en torno a derechos humanos y mujeres víctimas de femicidio en el oeste neuquino.

La artista reclama que la Justicia realice una investigación porque no es fortuito que las tres veces fue el mismo símbolo y el mismo método. «Es muy peligroso esto que suceda porque siempre los ataques apuntan a manifestaciones que reivindican la lucha por los Derechos Humanos. Es claramente un atentado a la Memoria y a la historia de Argentina. Yo no lo tomo como algo personal porque una vez que se termina el mural, ya no me pertenece, sino que es parte de toda la comunidad. Entonces este ataque también es contra la comunidad de Neuquén», agregó.

Restauraron el mural de Las Madres de Plaza de Mayo en Neuquén. Foto: Cecilia Maletti

Cómo fue la restauración

El mural esta barnizado, tiene un proceso de cuidado. Por eso, costó su restauración. Pero, la artista asegura que lo restaurarán «todas las veces que sea necesario. Esto es una batalla cultural». Y explica: «esto va más allá de un vandalismo. Por qué el simbolismo de esvástica es muy terrible, muy desagradable. Y más sobre los rostros de las Madres de Mayo. Si hay que restaurarlo 500 veces, habrá que habrá que ir con los pinceles, y restaurarlo».