La Justicia pidió los costos que tendrá reimprimir las boletas por la renuncia de José Luis Espert: convocó una audiencia

Los apoderados legales de La Libertad Avanza (LLA) Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba presentaron ayer un escrito ante la Justicia Electoral para solicitar la reimpresión de boletas con la cara de Diego Santilli, quien quedará al frente de la lista de diputados bonaerenses tras la renuncia de José Luis Espert. El legislador se bajó de la candidatura tras las acusaciones de haber recibido un pago de USD 200 mil de Fred Machado, empresario investigado por narcotráfico. Al pedido que hizo el oficialismo desde La Junta Electoral le pidieron al Gobierno nacional que informe el costo que tendrá volver a emitir las papeletas. Además se convocó a una audiencia este miércoles.

La primera respuesta de la Junta Electoral sobre la reimpresión de las boletas

Según indicó Infobae, la Justicia Electoral le pidió al ministro del Interior, Lisandro Catalán que indique si existe una partida presupuestaria habilitada para afrontar el gasto, qué imprentas podrían hacerlo y si habría que realizar nuevamente la licitación. Se otorgó como plazo máximo para hacerlo hasta las 8:30 del miércoles.

Además, según expuso el medio de Buenos Aires, el organismo solicitó que se entregue un detalle de la cantidad de ejemplares de BUP recibidas y su estado, y de los plazos estimados para su entrega a las autoridades de mesa.

También se pidió al Correo los tiempos previstos en la distribución del material electoral en las más de 38 mil mesas habilitadas en la provincia de Buenos Aires.

La Junta Electoral convocó una audiencia este miércoles por la reimpresión de las boletas

Por otro lado, la junta con sede en La Plata convocó a una audiencia este miércoles «“atento a la perentoriedad de los plazos del cronograma electoral”, señaló su resolución. Están ciradas todas las fuerzas políticas y el Ministro del Interior.

El sitio Ámbito marcó que allí se abordarán las cuestiones logísticas, financieras y jurídicas relacionadas con la propuesta de reimpresión, así como eventuales consultas técnicas en relación con lo requerido en la presentación a despacho.

Cuestionamientos a la reimpresión de las boletas por la renuncia de José Luis Espert

El primer candidato a diputado por Fuerza Patria, Jorge Taiana, fue uno de los que elevó su voz ante una eventual reimpresión de las boletas. “Esperemos que el juzgado electoral rechace cualquier intento de reimprimir boletas que están oficializadas”, afirmó y marcó que eso significaría un gasto de 15 mil millones de pesos, «que es el dinero que se necesita para financiar al Hospital Garrahan”.

Lo propio hizo Rubén Eslaiman, del Frente Renovador. «La ley es clara: la boleta se imprime una sola vez. Reimprimir por la renuncia de un candidato es un privilegio indebido. Solicitamos a la Justicia Electoral que mantenga el criterio vigente de una sola impresión. Es lo que manda la ley y lo que protege la equidad del proceso», sostuvo.