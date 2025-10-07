Extenso show musical de Javier Milei: el presidente relanzó la campaña tras la salida de José Luis Espert

El presidente Javier Milei presentó el lunes su nuevo libro con un extenso show en el Movistar Arena que incluyó la interpretación de seis canciones. No hizo grandes menciones en torno a José Luis Espert, que se bajó como candidato principal para diputado en la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires luego de las acusaciones que recibió por presuntas sospechas de vínculos con el narcotráfico. El mandatario argentino estuvo acompañado por gran parte de su gabinete y aliados. Entre los asistentes, Diego Santilli, el nuevo nombre que encabezará la boleta del oficialismo para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Se mostró confiado de cara a los próximos comicios. El Gobierno nacional pidió a sus seguidores que “no aflojen” porque “hay que terminar de pasar el río”.

Milei presentó en el barrio porteño de Villa Crespo su más reciente libro, titulado “la construcción del milagro”, donde repasa las medidas que tomó en sus dos primeros años de gestión.

Qué temas cantó Javier Milei en el Movistar Arena

Con Noticias Argentinas

Antes del diálogo con Adorni, el mandatario cantó temas de rock nacional. Milei hizo su ingreso al microestadio minutos antes de las 21 y, si bien en el escenario lo esperaba una banda, los organizadores del acto emitieron por los altoparlantes la versión original de “Panic Show” de La Renga, el tema que el mandatario adoptó como leitmotiv desde 2023.

Apenas llegó al escenario, abrazó a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina, en lo que fue una señal de respaldo en medio de las denuncias y los reclamos de la oposición por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), e incluso agradeció al “Triángulo de Hierro”, que ambos conforman junto al asesor Santiago Caputo para la toma de decisiones.

Y profirió cuestionamientos al kirchnerismo, al expresar: “Pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batalla, y mucho menos la guerra”, en referencia a la victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Además, arengó al público a entonar el cántico “Cristina es tobillera”, en referencia a la prisión domiciliaria que cumple la ex mandataria por la causa Vialidad y como respuesta a un canto de cancha de los asistentes, que habían entonado el verso “El que no salta es kuka”.

También trató a los peronistas de “kukas tira piedras”, al incluirlos en una versión punk de “Dame Fuego”, de Sandro, y emitió un spot de reversión de Star Wars donde se lo vio en un enfrentamiento con la mayoría de los medios de comunicación; la propia Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

“Si no, no harían tantas operaciones; el que sabe que va a ganar no hace trampa”, exclamó en un alto del show.

También hizo una fuerte defensa de Israel en medio del conflicto en la Franja de Gaza, al advertir que ese país es el “bastión de occidente”, y pidió por los rehenes en Gaza, entre los cuales hay “cuatro argentinos”.

Por último, combinó la interpretación del tema “Libre”, de Nino Bravo, junto a imágenes del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Entre los temas que cantó Milei estuvieron “Demoliendo hoteles”, de Charly García; “El rock del Gato”, de Los Ratones Paranoicos, y “Blues del equipaje”, de La Mississippi, y “No me arrepiento de este amor” en la versión de Attaque 77.

Javier Milei cantó seis temas durante su presentación. Foto: LLA.

Quiénes integraron la banda que acompañó a Javier Milei

Entre los músicos que integraron la banda estuvieron los diputados Lilia Lemoine y Alberto “Bertie” Benegas Lynch, en coros y batería, respectivamente, y el candidato a senador nacional Juan Pablo Benegas Lynch en guitarra rítmica.

Entre el segmento musical y la entrevista con Adorni, en una pausa que el presidente dijo que utilizó para “bañarse”, el ideólogo y director de la Fundación Faro, Agustín Laje, expuso sobre la “batalla cultural”.

Javier Milei habló de la reforma laboral y tributaria

El presidente Javier Milei planteó anoche que “la baja de impuestos” que impulsa su gobierno “va a generar recursos en el sector privado, que se va a poder expandir”, lo que, dijo, “va a permitir una reforma laboral donde no se pierdan puestos de trabajo y haya salarios más altos”.

“En esa dinámica, a lo largo de este período, y si tuviéramos la suerte de que nos acompañaran hasta 2031, le estaríamos devolviendo a los argentinos 500 mil millones de dólares, que no van a pagar más en impuestos, más que la deuda que tenemos hoy”, aseguró el mandatario.

Repercusiones al acto y show de Javier Milei en el Movistar Arena

El acto de Milei despertó críticas en la oposición. El diputado de Unión por la Patria, Germán Martínez, dijo que Milei está “más encerrado que nunca”. Además, llamó a poner límites al Gobierno desde el Congreso.

Milei, más encerrado que nunca.



Los que se sorprenden, se indignan y enojan, el miércoles tienen que estar dando quórum en Diputados para seguir poniéndole límites a este gobierno.



Cuánto más muros construya Milei, más puentes debemos construir los que queremos otra Argentina. — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) October 7, 2025

En tanto, el legislador Ricardo López Murphy le pidió al presidente “que vuelva al planeta Tierra». Expresó que «las imágenes dan una mezcla de vergüenza ajena, bronca y dolor».