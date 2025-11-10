ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Río Negro bajo alerta por tormentas: Vialidad reporta rutas intransitables y tránsito restringido

El mal tiempo afecta a gran parte del sur rionegrino y ya provocó cortes y restricciones en rutas provinciales. Recomiendan evitar circular y consultar el estado de los caminos antes de viajar.

Redacción

Por Redacción

Temporal en Río Negro. Foto: captura de pantalla gentileza.

Temporal en Río Negro. Foto: captura de pantalla gentileza.

La Región Sur de Río Negro se encuentra bajo una doble alerta amarilla por tormentas y vientos intensos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones adversas ya afectan la zona y obligaron a cerrar o restringir varios tramos de rutas provinciales, informó Vialidad Rionegrina.

El organismo vial detalló que las lluvias intensas y la acumulación de agua complicaron la circulación, especialmente en caminos de ripio y zonas rurales.

Los tramos afectados son los siguientes:

  • Ruta Provincial 6: entre Jacobacci y Colan Conhué, el paso se encuentra cortado a la altura de Yao Yao, a unos 50 kilómetros de Jacobacci.
  • Ruta Provincial 67 y Ruta Provincial 6: tramo empalme con RP8 – Mencué, habilitado solo para vehículos 4×4.
  • Ruta Provincial 74: entre Cerro Policía y Aguada Guzmán, transitable con extrema precaución.

Desde Vialidad Rionegrina recomendaron evitar circular si no es imprescindible, y consultar el estado actualizado de las rutas antes de viajar.

Las tormentas podrían dejar hasta 40 milímetros de lluvia en pocas horas y complicar la circulación en rutas provinciales

El SMN anticipó que el área será afectada por tormentas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, posible caída de granizo y precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse localmente.

Además, rige otra alerta amarilla por vientos del sudoeste, con velocidades entre 45 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, lo que podría reducir la visibilidad y complicar el tránsito en rutas de la región.


Temas

Alerta por tormentas

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Rutas

La Región Sur de Río Negro se encuentra bajo una doble alerta amarilla por tormentas y vientos intensos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones adversas ya afectan la zona y obligaron a cerrar o restringir varios tramos de rutas provinciales, informó Vialidad Rionegrina.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios