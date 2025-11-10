Río Negro bajo alerta por tormentas: Vialidad reporta rutas intransitables y tránsito restringido

La Región Sur de Río Negro se encuentra bajo una doble alerta amarilla por tormentas y vientos intensos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones adversas ya afectan la zona y obligaron a cerrar o restringir varios tramos de rutas provinciales, informó Vialidad Rionegrina.

El organismo vial detalló que las lluvias intensas y la acumulación de agua complicaron la circulación, especialmente en caminos de ripio y zonas rurales.

Los tramos afectados son los siguientes:

Ruta Provincial 6: entre Jacobacci y Colan Conhué, el paso se encuentra cortado a la altura de Yao Yao, a unos 50 kilómetros de Jacobacci.

Ruta Provincial 67 y Ruta Provincial 6: tramo empalme con RP8 – Mencué, habilitado solo para vehículos 4×4.

Ruta Provincial 74: entre Cerro Policía y Aguada Guzmán, transitable con extrema precaución.

Desde Vialidad Rionegrina recomendaron evitar circular si no es imprescindible, y consultar el estado actualizado de las rutas antes de viajar.

Las tormentas podrían dejar hasta 40 milímetros de lluvia en pocas horas y complicar la circulación en rutas provinciales

El SMN anticipó que el área será afectada por tormentas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, posible caída de granizo y precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse localmente.

Además, rige otra alerta amarilla por vientos del sudoeste, con velocidades entre 45 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, lo que podría reducir la visibilidad y complicar el tránsito en rutas de la región.